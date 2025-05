Las cuentas del Espanyol para la última jornada: ¿qué necesita para salvarse?

Cinco derrotas consecutivas dejan en el alambre a un Espanyol que deberá repetir en el RCDE Stadium lo vivido hace tan solo un año frente al Real Oviedo. En este caso no es un ascenso, sino un descenso lo que hay en juego, pero los de Manolo González -que fallaron cuando menos debían hacerlo- se jugarán la vida en la última jornada frente a Las Palmas. Ganar significará estar en Primera. Perder o empatar, muy probablemente le condenaría al descenso.

El cuadro blanquiazul, que llevaba varias semanas con la permanencia a tiro, ha encadenado naufragio tras naufragio hasta verse a tan solo dos puntos de la zona de descenso. Tras una penúltima jornada de fuertes emociones, la batalla ahora es solo cosa de dos. El Deportivo Alavés y el Getafe hicieron los deberes para lograr la salvación matemática y dejar a Leganés y Espanyol como únicos contendientes en la lucha por no bajar a Segunda División.

Dos salvados, dos en peligro

El cuadro babazorro superó por la mínima al Real Valladolid gracias a un gol de penalti de Kike García. Por su parte, los azulones derrotaron a domicilio al Mallorca con tantos de Arambarri y Uche que permitieron cortar una racha de seis derrotas consecutivas. También ganó el Leganés, que se mantiene con vida gracias al gol de Raba frente a Las Palmas.

El delantero del Espanyol Roberto Fernández durante el partido de LaLiga ante Osasuna / EFE

De todos los que peleaban por el descenso, tan solo sucumbió el RCD Espanyol. Los blanquiazules encadenaron su sexta jornada sin ganar en El Sadar, donde Budimir y Raúl García alargaron la agonía perica hasta, al menos, la última jornada.

¿Qué necesita el Espanyol para salvarse?

Una victoria. No hay más. Si el cuadro de Manolo González derrota a Las Palmas en Cornellà-El Prat en la jornada 38 será equipo de Primera División la temporada que viene. Todo lo que no sea ganar significará depender de otro resultado. Si el cuadro blanquiazul no es capaz de superar a los de Diego Martínez en el RCDE Stadium significará que no merece la salvación, pero un pinchazo del Leganés les evitaría bajar de categoría.

En caso de perder o empatar, el Espanyol necesitará que los pepineros no ganen al Real Valladolid. Cabe recordar que un empate a 40 puntos mandaría al Espanyol a Segunda, pues el goal average particular es favorable a los pepineros. Por su parte, el Leganés necesita todo lo contrario. Los de Borja Jiménez deben ganar sí o sí y esperar el empate o la derrota blanquiazul.