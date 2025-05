Las cuentas del descenso: ¿qué necesitan Espanyol, Getafe, Alavés y Leganés para salvarse?

Dos jornadas restan para que se termine la temporada 2024/2025, una recta final con mucho en juego para varios equipos. Dejando a un lado la lucha por acceder a competiciones europeas, son cuatro clubes los que pelearán por evitar caer al infierno de Segunda División. Getafe, Espanyol, Alavés y Leganés son los cuatro equipos que se juegan la plaza de descenso restante tras el adiós de Las Palmas y Real Valladolid.

La ya finalizada jornada 36 tan solo fue positiva para el Deportivo Alavés, único equipo que fue capaz de ganar y que da un paso de gigante hacia la salvación. Por su parte, Leganés, Espanyol y Getafe sucumbieron en sus respectivos partidos. Además, Las Palmas certificó su descenso y tanto Sevilla como Girona se salvaron de forma matemática.

Los canarios se unieron así al Real Valladolid como los primeros dos equipos descendidos a LaLiga Hypermotion, donde caerá uno más en las dos últimas jornadas de Liga. Repasamos qué necesita cada uno de los cuatro equipos para salvarse.

El Leganés es, en estos momentos, quien ocupa la zona roja con 34 puntos. Por encima se encuentra el Deportivo Alavés, que tiene 38 en su casillero. En decimoquinta y decimosexta posición están el Getafe y el Espanyol, respectivamente, ambos con 39 puntos y con el goal average particular igualado. Eso sí, el Getafe tiene mejor diferencia de goles general (+6 respecto al Espanyol).

¿Qué necesita el Getafe?

El Getafe se enfrenta este domingo al Mallorca en Son Moix, un equipo que pelea por entrar en competición europea. Los azulones cerrarán la liga recibiendo en el Coliseum al Celta, que podría llegar habiéndose clasificado ya para la Europa League.

Los de Bordalás dependen de sí mismos. Si suman, al menos, dos puntos más, estarán salvados. Eso sí, cabe recordar que el Getafe tiene perdido el goal average particular con el Leganés y descendería también en caso de un triple empate junto al Espanyol y a los pepineros.

¿Qué necesita el Espanyol?

El Espanyol se medirá el próximo domingo en El Sadar a un Osasuna que tiene muchas opciones de alcanzar la Europa League o la Conference League. Y en la jornada 38, los pericos recibirán en el RCDE Stadium a la UD Las Palmas.

El Leganés puede llegar, como mucho, hasta los 40 puntos. De esta manera, el Espanyol -como el Getafe- necesitaría sumar dos puntos más en los dos partidos que le quedan por disputar, puesto que el goal average particular es para el Leganés, que ganó a los pericos en su feudo y empató en el RCDE Stadium. En cualquier caso, una victoria de los de Manolo González dejaría todo zanjado.

Raphinha y Roberto en una acción del partido entre Espanyol y Barça / Valentí Enrich

En caso de no ganar ninguno de los dos encuentros, el Espanyol ya no dependería de sí mismo. En ese supuesto (quedarse con 39 puntos), necesitaría que el Leganés empatase o perdiese uno de sus dos partidos, o que el Alavés no sumase más de 1 punto. El goal average con los babazorros es favorable a los pericos, mientras que un triple a 39 puntos con Getafe y Alavés, también.

Finalmente, si el Espanyol empata uno de sus duelos y cae derrotado en el otro sumaría 40 puntos y necesitaría que se cumpliera uno de los siguientes requisitos: que el Leganés no gane uno de sus dos partidos; que el Alavés no gane ninguno de sus partidos; o que el Getafe no sume más de un punto. Un triple empate a 40 con azulones y pepineros beneficia al Espanyol.

¿Qué necesita el Alavés?

El Deportivo Alavés tiene, a priori, un calendario asequible. Los de Coudet deben visitar en el José Zorrilla a un Real Valladolid descendido desde hace semanas y que no gana desde hace 18 jornadas. Si fallan esa bala, tendrán en la recámara el partido en casa frente a Osasuna, quizás luchando por Europa.

Deportivo Alavés - Valencia CF / EFE

A los babazorros les basta también con una sola victoria para ser equipo de Primera el año que viene. En caso de sumar solo dos puntos, deberían evitar un cuádruple empate que les perjudica, igual que cualquier triple empate a 40 puntos. Eso sí, el goal average particular con el Leganés lo tiene ganado.

¿Qué necesita el Leganés?

Más complicado lo tiene el Leganés. Con 34 puntos, se sitúa a cuatro del Alavés y a cinco de Espanyol y Getafe. Lo único que juega a su favor es el calendario. Los pepineros se enfrentan a Las Palmas fuera de casa y al Real Valladolid en Butarque. Jugarán ante dos equipos ya descendidos.

Los de Borja Jiménez necesitan ganar sí o sí sus dos partidos y esperar resultados. Necesitarían también dos derrotas de Getafe, una derrota y un empate de Espanyol o una derrota y un empate de Alavés.