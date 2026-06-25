Cuenta atrás con Álex Calatrava en el Espanyol

El Espanyol ya tiene marcado en rojo uno de los primeros movimientos del mercado. Si no hay un giro inesperado, Álex Calatrava se convertirá la próxima semana en el primer fichaje blanquiazul para la temporada 2026-27, una incorporación que simbolizaría además el estreno de Monchi al frente de la dirección deportiva perica.

El centrocampista ofensivo, actualmente en las filas del Castellón, lleva meses en la agenda del club catalán. Las conversaciones entre las partes están avanzadas y la operación se desbloqueará definitivamente a partir del 1 de julio, fecha en la que su cláusula de rescisión quedará fijada en cinco millones de euros tras el no ascenso del conjunto castellonense a Primera División.

Álex Calatrava, en el recibimiento al autocar en la previa del último encuentro de Liga en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

La entidad blanquiazul, inmersa en una remodelación de la plantilla tras la llegada de Monchi a la parcela deportiva, considera a Calatrava una pieza estratégica para reforzar la línea de mediapuntas y dotar al equipo de más creatividad, llegada y capacidad goleadora. El interés, de hecho, viene de lejos. Manolo González ya había seguido muy de cerca la evolución del futbolista durante los últimos años y había insistido en su incorporación en anteriores ventanas de mercado.

A sus 26 años, el futbolista catalán ha firmado la mejor temporada de su carrera. En la campaña 2025-26 disputó 43 partidos, acumuló 3.672 minutos y se convirtió en el gran referente ofensivo del Castellón con 15 goles y 8 asistencias. Unos registros que le situaron entre los jugadores más determinantes de LaLiga Hypermotion y despertaron el interés de varios clubes de Primera División, entre ellos Celta, Osasuna y Deportivo.

Álex Calatrava, en el encuentro del pasado fin de semana en La Rosaleda. / CD Castellón

La intención del Espanyol es cerrar cuanto antes una operación considerada prioritaria por la dirección deportiva. El club blanquiazul tiene previsto abonar los cinco millones de euros de la cláusula de rescisión una vez esta se reduzca el próximo 1 de julio, aunque todo apunta a que el pago se articulará mediante una fórmula aplazada que permita facilitar la operación a nivel financiero.

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Formado en el fútbol catalán, Calatrava regresaría así a casa para afrontar el mayor reto de su trayectoria. En el RCDE Stadium le esperan como uno de los nombres llamados a liderar el nuevo proyecto perico. La cuenta atrás ya ha comenzado y, salvo sorpresa, el primer fichaje de la era Monchi está a punto de hacerse realidad.