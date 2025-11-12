La cuarta edición de la 1900 Cup Barcelona arrancará con más de 210 equipos y 2.300 jugadores

La 1900 Cup Barcelona sigue creciendo año tras año, y el próximo abril de 2026 contará con más de 210 equipos y 2.300 jugadores inscritos, un récord de la competición organizada por el RCD Espanyol y la empresa Swit Sport.

La 4ª edición del torneo, que se celebrará del 2 al 5 de abril, contará con la presencia de clubes destacados de las tres mejores ligas de Europa -Porto, Burnley, Valencia CF, Athletic Club, Sevilla FC, Real Betis Balompié y Real Sociedad-, así como con canteras destacadas de Catalunya, como la del Cornellà, y otros clubs.

Habrá un total de siete categorías, con jugadores nacidos entre los años 2012 y 2018, ambos inclusive. Las cinco primeras jugarán partidos de fútbol 7, mientras que las dos mayores lo harán en fútbol 11. Una de las anécdotas destacadas de la 1900 Cup Barcelona será el partido entre dos equipos de la misma propiedad, el RCD Espanyol de Barcelona y el Burnley FC, en la categoría Sub14.

El acto inaugural del torneo tendrá lugar en el RCDE Stadium, mientras que las fases de grupos y las finales se disputarán tanto en la Ciutat Esportiva Deportiva Dani Jarque como en el campo de La Teixonera. Contará con una app exclusiva con toda la información, árbitros federados en todos los partidos, trofeos para los campeones, MVP y mejor portero de cada categoría, y una cobertura diferencial en las redes sociales.

En palabras de Albert Saus, Responsable de Football Programmes RCD Espanyol: "Catalunya es referente en turismo deportivo. Por semana santa hay grandes torneos en la Costa Brava y Costa Daurada, pero hasta ahora jefe abierto a equipos de Cataluña y de todo el mundo en unas instalaciones de alto rendimiento en Barcelona".

La pasada edición de la 1900 Cup Barcelona llenó de actividad la Ciutat Esportiva Dani Jarque y varios puntos de la ciudad, atrayendo a cientos de jóvenes futbolistas y sus acompañantes. La repercusión directa en sectores como alojamiento, restauración, comercio y movilidad fue de un millón de euros, posicionando el torneo como un referente deportivo, económico y social de Barcelona.