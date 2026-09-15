El CTA reconoce un error manifiesto en el penalti no pitado a Raúl García en el Osasuna-Espanyol

El CTA ha publicado una nueva edición de 'Tiempo de Revisión', un vídeo en el que se revisan seis jugadas, tres de Primera y tres de Segunda, las cuales son escogidas por la inteligencia artificial.

Los momentos que aparecen de partidos de LaLiga son los siguientes: el penalti no pitado sobre Raúl García en el Osasuna-Espanyol, la expulsión de Jon Martín en el Elche-Real Sociedad de la jornada 4 y el penalti de Ochieng en el Real Sociedad-Atlético de Madrid.

De estas tres jugadas, el CTA considera que tanto el árbitro como el VAR solo se equivocaron en una: el penalti no pitado tras una entrada de Riedel a Raúl García. En el vídeo, indican que "Riedel zancadillea y derriba al rival. Causa-efecto claro. Raúl tenía posibilidad de seguir disputando el balón. Es penalti, error claro del árbitro y el VAR debió intervenir".

Osasuna ha comunicado lo siguiente a través de sus redes: "El CTA reconoce el 'error claro y manifiesto' del colegiado en el penalti no señalado sobre Raúl y que 'el VAR debió intervenir'. El perjuicio causado es irreparable. No obstante, agradecemos al CTA que haya reconocido el error."

En las otras dos acciones analizadas, en las que el equipo perjudicado es la Real Sociedad, interpretan que están bien arbitradas. Sobre la expulsión a Jon Martin: "Niño da un pase de espuela a un compañero y Jon Martín lo evita interceptando el balón con el brazo en posición antinatural. El balón iba a un compañero que disponía de ocasión manifiesta de gol, pero tras la mano de Jon Martín la Real inicia una fase de ataque que acaba en gol. El VAR acertó al intervenir. Es un error claro y manifiesto del árbitro. Tiro libre directo y roja".

En el caso de la mano de Ochieng que terminó en penalti a favor del Atlético, "Cuti Romero juega el balón con la cabeza, el balón toca de forma leve en el muslo de Ochieng y continúa su trayectoria inicial. Impacta en el brazo del jugador realista, que está abierto y separado en posición antinatural. Se trata de un roce en el muslo, no un juego deliberado, no es play the ball. Es penalti y acierto del árbitro".