El CTA da la razón a Sesma Espinosa por la roja del Espanyol-Sevilla

Mucha ha sido la polémica generada tras el Espanyol-Sevilla de la jornada 4 de LaLiga. El conjunto blanquiazul logró empatar sobre la bocina el choque gracias a un salvador Marcos Fernández, quien rescató un punto fundamental ante un conjunto andaluz que, para entonces, estaba con diez jugadores en el campo. por la expulsión de Arouna Sangante.

La jugada se remite a los 55' de partido. Edu Expósito filtró un gran pase a Roberto Fernández, que encaraba hacia la portería de Vlachodimos cuando la entrada deslizante de Sangante le impidió continuar la carrera justo entrando al área.

Miguel Sesma Espinosa, colegiado del Espanyol-Sevilla / Agencias

El colegiado Miguel Sesma Espinosa fue contundente en su decisión: roja al defensor senegalés y falta en favor de los pericos. Luis García Plaza, técnico del Sevilla, enloquecía de incredulidad por la decisión, pero no hubo marcha atrás.

Ahora, el CTA emitió su tradicional 'Tiempo de Revisión' en la jornada de este lunes y, dentro de las jugadas analizadas, está la del delantero blanquiazul. A pesar de los incontables reclamos del conjunto andaluz, incluyendo uno del propio García Plaza al finalizar el partido -"con total tranquilidad, no es roja"-, la entidad arbitral española fue clara: lo de Sesma Espinosa fue un acierto.

En la emisión, compartida por la RFEF, se analiza que Roberto tenía la posición ganada e iba en dirección a portería con el balón controlado, cuando Sangante se lanza al suelo toca el balón pero, tras ello, eleva su pierna y zancadillea al delantero. "Causa-efecto clara: en el momento del derribo, el delantero tiene posibilidad de llegar al balón", explica el CTA en su interpretación.

Eso sí, el mismo programa omitió la otra gran polémica del choque: el gol anulado a Omar el Hilali. El lateral marcó la diana que habría supuesto el 1-0 cuando, por una supuesta intervención de un Marcos Fernández en fuera de juego, se anuló la diana, generando también malestar en la parroquia perica.