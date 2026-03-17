El propio CTA confirma el escándalo arbitral contra el Espanyol: "Es falta y amarilla a Samu Costa"

De Burgos Bengoetxea sigue en el ojo del huracán. Su decisión en el Mallorca-Espanyol al dar validez al gol de Pablo Torre tras una clara patada de Samu Costa sobre Urko sigue trayendo cola y esta vez es el mismísimo CTA quien contradice al colegiado, a quien ni cuatro minutos de revisión ni múltiples tomas de cámara le sirvieron para observar el meridiano contacto del futbolista bermellón, que incluso debió ser sancionado con tarjeta amarilla.

Como cada martes, la Real Federación Española de Fútbol publicó en redes sociales el vídeo 'Tiempo de Revisión', documento en el que analiza semanalmente las acciones más polémicas de la jornada aportando el punto de vista del Comité Técnico de Árbitros, bien sea ratificando las decisiones de sus árbitros o bien admitiendo sus errores, en unas palabras que más bien funcionan de cara a la galería.

En una selección de varias jugadas polémicas aparecía este martes la de Son Moix, lógicamente. Ricardo 'Richy' de Burgos Bengoetxea decidió dar validez al gol del Mallorca que suponía el 1-1 momentáneo y el inicio de la remontada balear frente a un Espanyol que protestó airadamente una decisión totalmente surrealista que le costó tres puntos, sumados a los que perdió en escándalos arbitrales anteriores como el de Mestalla o ante el Girona en el RCDE Stadium.

Los jugadores del Espanyol protestan la decisión del árbitro De Burgos Bengoetxea / RCD Espanyol

Este pasado domingo, Samu Costa, en su intento por rematar a puerta, terminaba chutando la pierna de Urko González después de que el futbolista blanquiazul pisara el balón. La jugada finalizó en gol de Pablo Torre, pero el VAR llamó al colegiado a la pantalla para mostrarle un sinfín de imágenes que demostraban el contacto y, por tanto, la falta previa del mediocentro mallorquinista. "Te recomiendo revisión para que valores una falta en la fase de ataque. Samuel Costa le pega una patada", le advertía desde el VAR López Aranda.

"¿Seguro que le pega una patada? ¿Tenemos otra cámara?", espetaba De Burgos en el audio desvelado horas después por la RFEF y tras haber visto varias imágenes de la misma acción. "Esa no me vale, está borroso", insistía el colegiado, mientras que desde el VAR no daban crédito a las palabras de su compañero: "Sí, pone el pie y le chuta el pie". Nada. De Burgos Bengoetxea no dio su brazo a torcer y ahora es el CTA quien ratifica el grave error del colegiado vasco.

La opinión del CTA: "El tanto debió anularse"

"En una disputa frontal entre dos jugadores, el defensor del Espanyol cae al suelo y el balón llega a otro atacante bermellón, que finaliza y marca gol, siendo concedido por el árbitro. El VAR, tras analizar la jugada, recomienda al árbitro revisarla, porque considera que antes del tiro, el jugador del Mallorca golpea temerariamente el pie del defensor sin llegar a tocar el balón, por lo que debería de decretar falta del delantero", señala el CTA en el documento 'Tiempo de Revisión'.

Pero no se queda ahí en su análisis la portavoz Marta Frías: "El árbitro decide mantener el gol tras la revisión. Para el CTA, la llamada del VAR es correcta, ya que la falta existe e incluso es una acción que debería haber ido acompañada de la sanción disciplinaria de la tarjeta amarilla".

Y concluye tajantemente: "La decisión final del árbitro es errónea, al desestimar la recomendación del VAR. El tanto debió anularse". Se confirma así el escándalo sufrido por el Espanyol a manos de un De Burgos Bengoetxea que no quiso ver en multitud de imágenes lo que prácticamente todo el mundo observó con una sola visualización.

Eso sí, el Espanyol se mantiene en la clasificación con 37 puntos que, nunca se sabrá, podrían haber sido 38 o incluso 40. "Hay que reconocer que ha habido un error. Detrás de un árbitro está una persona que a veces comete errores. Así me lo ha trasladado la comisión técnica, es un error, era falta e incluso con tarjeta amarilla y no se ha señalado. Es una pena, todos se juegan mucho, los árbitro también a otro nivel, pero no queremos fallar. Y ahí ha habido un error", explicó posteriormente Fran Soto en declaraciones recogidas por El Chiringuito'.

Otro error esta jornada

Pero la acción en Son Moix no fue la única en la que se tomó una decisión equivocada. Según el CTA, el penalti señalado a la Real Sociedad por manos de Boyomo no debió concederse, al considerar que el portero de Osasuna Sergio Herrera desvía el balón sin opción a corregir la posición del brazo por parte del defensor: "El VAR confirma de forma errónea la decisión del colegiado. Para el CTA, la acción debió ser corregida por el VAR".

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'Tiempo de Revisión' también analizó el toque en los genitales de Sorloth, asegurando que la decisión del VAR es correcta, y la mano del Sevilla que terminó en penalti para el FC Barcelona, también con decisión acertada del videoarbitraje.