El CTA admite su error en el penalti contra el Espanyol en Mestalla

No está acompañando la fortuna al Espanyol con los arbitrajes de sus últimos compromisos ligueros. En el encuentro disputado en el RCDE Stadium frente al Girona, los pericos vieron cómo se señalaron dos penaltis, como mínimo, muy rigurosos, que acabaron siendo decisivos en la derrota.

La indignación del conjunto blanquiazul fue aún mayor el pasado fin de semana, cuando se pitó otra pena máxima en el último suspiro del partido contra el Valencia. Una acción que, además de resultar controvertida, llegó precedida de un claro agarrón sobre Rubén Sánchez que no fue sancionado.

En ese sentido, el club perico informó a través de un comunicado oficial que "una delegación del RCD Espanyol, formada por los consejeros Mao Ye y Antonio Dávila, junto con el delegado del primer equipo, Guillem Calzón, se ha reunido con varios representantes del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la sede del organismo arbitral para trasladar su malestar por las recientes decisiones arbitrales que han perjudicado al equipo".

En la nota, el Espanyol critica directamente contra el uso de la herramienta del VAR, que en el partido ante el Valencia volvió a mostrar inconsistencias: "La delegación blanquiazul ha solicitado explicaciones sobre acciones concretas de los últimos partidos y ha reclamado al colectivo arbitral una mayor unificación de criterios ante la dispar aplicación del reglamento. Asimismo, ha expresado su preocupación por el uso que se está haciendo del VAR, una herramienta concebida para favorecer el correcto desarrollo del juego y que, en partidos como el del pasado sábado ante el Valencia, no está contribuyendo a facilitar ni a mejorar la toma de decisiones arbitrales".

Es por ello que el RCD Espanyol "confía en que el CTA siga avanzando hacia una mayor precisión en la toma de decisiones y garantizando que el VAR sea una herramienta realmente útil al servicio de la justicia deportiva y del buen desarrollo de la competición".

El CTA admite su error

Por su parte, el Comité Técnico de Árbitros reconoció su error en el penalti señalado a favor del Valencia. No se pronuncian sobre la acción que terminó en pena máxima, pero sí admiten que el VAR debió intervenir para avisar al colegiado principal sobre el agarrón previo a Rubén Sánchez. De haberse producido esa intervención, no se habría señalado el lanzamiento de los once metros que acabó provocando una nueva derrota para el Espanyol.

La acción que decidió el partido entre Valencia y Espanyol el pasado sábado fue analizada por el programa oficial del Comité Técnico de Árbitros. En 'Tiempo de Revisión', emitido en YouTube y en los canales oficiales de la RFEF, se examina de manera didáctica el uso del reglamento y se valora el trabajo arbitral en las jugadas más polémicas del fin de semana.

Noticias relacionadas

El programa señala que la jugada comenzó con “un agarrón sobre un jugador del Espanyol que el árbitro no sanciona”. El análisis del CTA reconoce que “la acción previa de sujeción ostensible que anula al jugador defensor debió ser sancionada”. Y lo más contundente: "el VAR debió intervenir y recomendar revisar esa falta inicial, lo que habría cancelado el penalti".