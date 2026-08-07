Coventry - Espanyol: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo

El RCD Espanyol está prácticamente preparado para afrontar la próxima temporada. Después de semanas de duro trabajo, con varios partidos disputados por el camino, el conjunto blanquiazul afrontará este sábado su último amistoso de pretemporada ante el Coventry City, una prueba de nivel antes de comenzar la competición oficial.

Será el último ensayo para los hombres de Manolo González antes del estreno liguero frente al Levante, que se disputará este próximo domingo 16 de agosto. La nueva temporada ya está aquí, por lo que el Espanyol tratará de aprovechar su visita a Inglaterra para seguir acumulando minutos y llegar con las mejores sensaciones posibles al inicio de la temporada 2026/27.

Los jugadores del Espanyol, celebrando el primer gol ante el Burnley / RCD ESPANYOL

Se medirán al Coventry City, un rival de máxima exigencia. El conjunto dirigido por Frank Lampard afronta una temporada muy especial después de conseguir el ascenso a la Premier League, así que el encuentro servirá como una última prueba para que Manolo González saque conclusiones sobre el estado de su plantilla ante un rival competitivo. Después del empate ante el Middlesbrough, los pericos buscarán cerrar la pretemporada con una victoria y buenas sensaciones antes de centrar todos sus esfuerzos en el debut de LaLiga.

¿A qué hora es el Coventry City - Espanyol amistoso de pretemporada?

El partido entre Coventry City y RCD Espanyol, correspondiente al último amistoso de pretemporada de los blanquiazules, se disputará este sábado 8 de agosto a las 18:30 horas (CEST). El duelo se celebrará en el Coventry Building Society Arena, estadio del conjunto inglés.

¿Dónde ver el Coventry City - Espanyol amistoso de pretemporada por TV y online?

En España, el partido amistoso de pretemporada entre Coventry City y Espanyol se podrá seguir en directo a través de Espanyol Media. Además, el encuentro será retransmitido por Esport3, que ofrecerá el último test de preparación del conjunto blanquiazul antes del inicio de la temporada oficial.

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