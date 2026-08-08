El Espanyol no resuelve sus dudas ante el Coventry

El Espanyol debutará en LaLiga 2026-27 contra el Levante después de encajar la primera y única derrota de la pretemporada ante el Coventry City, equipo recién ascendido a la Premier League. El gol de Roberto Fernández en el primer tiempo no fue suficiente para que el cuadro de Manolo González se impusiera al de Frank Lampard, y dejó escapar el triunfo en el segundo tiempo. Un partido disputado en tierras británicas.

Coventry City - Espanyol Partido Amistoso Coventry City 3 1 Espanyol Alineaciones Coventry City Rushworth; Van Ewjik, Amenda, Kitching, Dasilva; Grimes, Onyeka, Sakamoto; Thomas-Asante, Tchaouna y Simms. Suplentes: Andrews, Bidwell, Borges Rodrigues, Eccles, Kesler-Hayden, Latibeaudiere. Thomas y Wilson (p) Espanyol Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Unai Núñez, Hinojo; Urko, Edu Expósito, Javi Hernández; Calatrava, Dolan y Roberto. Suplentes: Hartman, Riedel, Pol Lozano, Pere Milla, Jofre, Moscardo, Bauza, Marcos, LLorenç y Fortuño (p)

Hace 17 años que el eterno capitán blanquiazul falleció y los jugadores pericos, que lucieron un brazalete negro en su honor, no dudaron en dedicarle el único gol que marcaron. Además, el club también realizó un homenaje en Cornellà, antes de volar hacia Inglaterra, presentando su figura de cera, que se encontrará en el Museu de Cera de Barcelona.

Después de empatar ante Burnley (2-2) y Middlesbrough (3-3), el Espanyol se marchará de Inglaterra sin ganar y tras un segundo tiempo que deja más dudas que certezas. El objetivo de Manolo González era mejorar la solidez defensiva, pero el conjunto blanquiazul protagonizó algunas pérdidas bastante infantiles, sufrió en los centros laterales y acabó encajando tres tantos en el debut de su nuevo central, Unai Núñez.

La primera ocasión del partido se la apuntó Dolan, quien buscó la escuadra derecha de un Rushworth que demostró por qué pagaron más de 25 millones de euros para ficharlo. La respuesta del Coventry llegó temprano, con un derechazo cruzado de Van Ewijk que obligó a Dmitrovic a sacar el pie abajo.

Con el paso de los minutos, el Coventry empezó a hacer sufrir al Espanyol con centros laterales, pero fue el equipo perico el que encontró el primer gol del duelo. Roberto Fernández, en el 37', abrió la lata con uno de esos tantos de 'killer', que no se sabe qué porcentaje tienen de fortuna y de intención. Sea como fuere, el balón acabó dentro de la red después de rematar con los tacos, intentando hacer una especie de escorpión. El equipo se fundió en una piña dedicada al eterno Jarque.

Roberto marcó el 0-1 en Coventry / @RCDEspanyol

Con el 1-0 se llegó al descanso y el Espanyol volvió bien a la acción. Casi llega el 0-2 tras un saque de esquina tenso lanzado por Edu Expósito al primer palo. El remate de Cabrera no acabó dentro porque Thomas la sacó desde la línea de gol. Sin embargo, el equipo se fue deshinchando y acabó encajando hasta tres goles.

En el minuto 69, Sakamoto puso las tablas con una gran acción individual. La remontada la completó Eccles, con un cabezazo cómodo desde el corazón del área, seis minutos después. Simms, en el 84', se apuntó el definitivo 3-1 con otro cabezazo. Ahora no queda otra que pensar en el Levante. Empieza la fiesta de verdad.