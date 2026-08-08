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Coventry City - Espanyol: resumen, resultado y goles del partido de pretemporada

Sigue en directo el último compromiso de pretemporada del equipo de Manolo González

Roberto Fernández anotó el primer gol del Espanyol en Coventry

Roberto Fernández anotó el primer gol del Espanyol en Coventry / RCD ESPANYOL

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Sergi Bescós I Lázaro

El Espanyol juega su partido de pretemporada en el Coventry Building ante el Coventry City.

Sigue el partido en directo en SPORT.

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