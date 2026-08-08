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ESPANYOL
Coventry City - Espanyol: resumen, resultado y goles del partido de pretemporada
Sigue en directo el último compromiso de pretemporada del equipo de Manolo González
Sergi Bescós I Lázaro
El Espanyol juega su partido de pretemporada en el Coventry Building ante el Coventry City.
Sigue el partido en directo en SPORT.
¡Nos despedimos desde Coventry!
¡Cerramos el directo del partido entre Coventry City y RCD Espanyol! ¡Muchas gracias por seguir el partido en Sport! Os deseamos una muy bonita noche de sábado
Manolo y Monchi tienen mucho trabajo por hacer si quieren que el Espanyol consolide su presencia en primera división. Ahora toca centrarse en mejorar la plantilla y prepara el partido frente al Levante del 16 de agosto.
La sensación es que arriba el equipo es mínimamente capaz de conseguir crear acciones de peligro pero atrás sufre mucho. Hoy, con muy poco, te han remontado el partido y te han metido tres goles.
Coventry City - Espanyol: resumen, resultado y goles del partido de pretemporad
Derrota preocupante a falta de una semana para empezar la liga. Cara de pocos amigos de Manolo González tras el final del partido. Los pericos no acaban de convencer y el domingo que viene llega el Levante.
Coventry (3-1) Espanyol l Final del partido
¡Finaaaaal del partido! Los pericos caen en su último partido de pretemporada.
Coventry (3-1) Espanyol l 2a parte l Min 42
Muy cansado el Espanyol en este tramo final del partido
Coventry (3-1) Espanyol l 2a parte l Min 38
Muuuuy blanda la defensa del Espanyol. Hasta 3 centros laterales ha permitido la defensa. Queda mucho trabajo atrás por hacer
Coventry (3-1) Espanyol l 2a parte l Min 38
¡GOOOOOOOL DEL COVENTRY! ¡GOOOOOL DEL SIMMS!
Coventry (2-1) Espanyol l 2a parte l Min 35
Se preparan Bauza y Hartman en el Espanyol.
Coventry (2-1) Espanyol l 2a parte l Min 35
Cara de pocos amigos de Manolo en la banda. Poco más de 10 minutos para el final del partido
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