De la Copa del Rey al 'Tamudazo': una leyenda inigualable

En los 125 años de historia del Espanyol hay muchos nombres a resaltar, pero, sin lugar a dudas, debemos destacar la figura de Raúl Tamudo. Nacido en Santa Coloma de Gramenet, el delantero catalán encarna como pocos el espíritu blanquiazul: lucha, entrega, olfato goleador y un amor incondicional por el club perico.

Desde su debut en 1997 hasta su adiós en 2010, Tamudo logró convertirse en el máximo goleador histórico del Espanyol en Liga, y sumar 140 goles entre todas las competiciones y una larga lista de momentos imborrables. Quizás no era el más rápido ni el más alto ni el más fuerte, pero tenía un instinto goleador a la altura de los más grandes que le permitió aparecer en momentos claves.

En el recuerdo quedan su tanto en la final de la Copa del Rey de 2000 birlando el balón a Toni Jiménez mientras lo botaba, su cabezazo en la final copera de 2006 o el histórico 'Tamudazo' de 2007 en el Camp Nou, todos ellos ya patrimonio de la historia blanquiazul. Más allá de sus números, Tamudo representó la bandera de un club que siempre lucha contra la adversidad. Fue capitán, símbolo y referente para toda una generación de pericos.

Siempre permanecerá en la memoria su mágico tridente con Iván de la Peña y Luis García que permitieron al Espanyol levantar la Copa del Rey de 2006 contra el Zaragoza en el Santiago Bernabéu. Aunque queda la espina clavada de la final de la UEFA perdida en 2007, Tamudo siempre estará en el corazón de todos los pericos. Goles y amor por el Espanyol.