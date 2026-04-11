La convocatoria del Espanyol para medirse al Barça

El Espanyol aterriza al derbi contra el FC Barcelona después de sumar un punto de mérito en el campo del Betis. Aunque los de Manolo González no saben todavía lo que es ganar en este 2026, las sensaciones han ido mejorando en los últimos partidos y existe cierta confianza en sacar un resultado positivo de la visita al Spotify Camp Nou.

El conjunto blanquiazul todavía mantiene una cómoda ventaja respecto a la zona de descenso, que es actualmente de nueve puntos, pero quiere continuar sumando en busca de asegurar cuanto antes su objetivo de continuar un año más en la Primera División del fútbol español. Pero no será nada sencillo sumar en el feudo de los azulgranas.

El Espanyol prepara el derbi catalán ante el Barça / Espanyol

Manolo González tiene dos ausencias importantes de cara al enfrentamiento contra el FC Barcelona. El técnico gallego no podrá contar con Javi Puado, lesionado de larga duración, ni tampoco con Riedel, que cumple sanción por ciclo de amarillas. En ese sentido, el técnico blanquiazul ha citado a todos sus efectivos disponibles para un encuentro clave tanto a nivel emocional como clasificatorio.

El derbi, uno de los más intensos del fútbol español, vuelve a enfrentar a dos equipos con dinámicas muy distintas pero con la tensión habitual que rodea siempre este duelo de máxima rivalidad en la ciudad de Barcelona. El Espanyol confía en competir al máximo nivel y repetir alguna de las grandes actuaciones que ha firmado históricamente en el feudo azulgrana, aunque es consciente de la dificultad del reto ante un Barça en plena forma.

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Esta es la convocatoria del Espanyol

Porteros: Ángel Fortuño, Dmitrović, Pol Tristán. Defensas: Rubén Sánchez, F. Calero, Cabrera, José Salinas, Miguel Rubio, Carlos Romero, El Hilali. Centrocampistas: Urko, Edu Expósito, Pol Lozano, Ramon Terrats, Pickel. Delanteros: Roberto, Pere Milla, Ngonge, Jofre, Kike García, Antoniu Roca, Dolan.