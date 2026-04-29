Contundente sanción del Espanyol por casos de reventa antes del Real Madrid

De cara a un partido de vida muerte para el Espanyol, obligado a sacudirse de la pésima racha que carga en 2026 ante todo un Real Madrid, el conjunto blanquiazul anunció en sus redes sociales que detectó varios casos de reventa de carnets de abonado en la previa del choque ante los merengues, un encuentro que ha generado una gran demanda de entradas y una notable expectación en torno al RCDE Stadium.

El Espanyol, en caída libre / VALENTÍ ENRICH

El club ha confirmado que los abonos implicados han sido anulados de forma inmediata. La reventa, en este sentido, supone una vulneración directa de las condiciones establecidas para los socios.

Además, el club decidió también aplicar las sanciones recogidas en su reglamento, dejando a los abonados sin carnet para la presente y la siguiente temporada.

"El RCDE ha identificado casos de reventa del carnet de abonado para el partido de Liga ante el Real Madrid. El Club ha procedido a la anulación de los mismos y aplicará la sanción correspondiente en estos casos: retirada del carnet para la presente y la próxima temporada, tal como contempla el Artículo 13 del Reglamento del Club", puntualiza el club en el comunicado lanzado a través de sus canales oficiales.

Semana de preparación

El conjunto blanquiazul avanza en su jornada de trabajos de cara a un partido que puede marcar un punto de inflexión para la temporada. Los dirigidos por Manolo González no han sido capaces de ganar un partido en toda la segunda vuelta, por lo que se antoja fundamental poder arrancarle algo a un Madrid tocado.

Este miércoles la plantilla descansó para retomar las tareas el jueves en la Dani Jarque, igual que el día viernes. Para el sábado, la jornada se llevará a cabo en el RCDE Stadium, donde comparecerá el entrenador gallego en la previa del choque ante los blancos a disputarse el domingo (21.00h).