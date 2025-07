El contundente mensaje del "one club man" Puado a Joan Garcia: "Allá se queda"

Javi Puado no se mueve del Espanyol. El delantero perico, que ha renovado con la entidad blanquiazul hasta 2030, ha realizado un acto en el RCDE Stadium para mostrar su sentimiento de pertenencia y aseguró que se ve toda la vida "vistiendo la camiseta" del Espanyol.

Entre las preguntas de la prensa, Puado respondió al caso con Joan Garcia, que dejó la entidad en dirección al máximo rival, el FC Barcelona. Un movimiento que ha costado asimilar entre la afición perica.

"La decisión es suya. Allá se queda. Nada más", dijo contundente Puado.

Más tarde, el '7' se refirió a ese sentimiento perico que le faltó a Garcia para seguir vistiendo de blanquiazul tras conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports.

"El sentimiento perico no se puede describir con palabras, tienes que vivirlo. La gente que está aquí, viene al estadio, está en casa y lleva toda la vida siendo del Espanyol sabe por lo que hemos pasado y sabe que estamos en una ciudad con dos equipos. Esa gente es la que realmente sabe lo que es ser perico. La que se pone esta camiseta cada semana. La gente que lleva, como yo en este caso 12 años, sabe lo que significa el Espanyol y este club. Mientras la gente que es del Espanyol sepa qué quiere decir, al final no debemos enseñar a nadie que no quiera qué es el Espanyol. Y por eso estoy muy tranquilo", añadía.

Finalmente, el capitán del Espanyol, que al mismo tiempo presentaba la segunda camiseta para la próxima temporada, dejó constancia que, en su caso, siempre tuvo claro que se quedaría.

"Es un orgullo continuar en mi casa, con mi familia, mis amigos y mi gente. Mi sentimiento hacia el club no se puede describir con palabras, hay que vivir. Yo lo he vivido desde pequeño, llevo muchos años en el Espanyol. Ojalá pueda ser un 'one club man'. No debemos enseñarlo a nadie", comentó.