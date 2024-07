Así consiguió el Espanyol los fichajes de Carlos Romero y Álvaro Tejero

Condicionado por la preocupante realidad económica del club, el RCD Espanyol anunció esta semana las llegadas de sus dos primeros fichajes esta temporada. Carlos Romero y Álvaro Tejero -el primero cedido, el segundo como agente libre- llegan al club perico con el objetivo de reforzar los laterales del equipo de Manolo González, unos fichajes que se han conseguido después de pasar por delante de mucha competencia por los jugadores.

Es la nueva realidad del equipo perico. La delicada situación económica del club espanyolista obliga a la dirección deportiva a cortar el grifo este verano, donde no se esperan llegadas que no sean cedidos o jugadores libres. La deuda económica -sumado a una propiedad que sigue con su política de no invertir en el club- es un lastre que limita las posibilidades del equipo este mercado de fichajes, donde tocará buscar soluciones imaginativas para reforzar la plantilla.

De momento, la dirección deportiva ha conseguido atar a Carlos Romero y Álvaro Tejero, que han sido anunciados antes de que el equipo vuelva al trabajo este próximo lunes 15 de julio. Manolo González podrá contar con el grueso de la plantilla para su primera sesión, donde podrá probar a las dos caras nuevas que llegan este verano.

Carlos Romero y Álvaro Tejero, dos refuerzos de garantías

La dirección deportiva lleva trabajando en sus llegadas desde hace tiempo, incluso antes de saber si el equipo estaría en Primera División o no. El equipo debía adelantar trabajo en previsión de la dura competencia que se avecinaba por muchos de sus jugadores pretendidos, como es el caso de Carlos Romero y Álvaro Tejero.

En el caso del jugador del Eibar, el Alavés -junto a otros equipos- llevaban tiempo peleando por su llegada. Finalmente, el jugador se ha decantado por el proyecto deportivo del Espanyol, donde se reencontrará con un Fran Garagarza con quien coincidió en el club eibarrés. En unos tiempos donde el equipo no puede competir con otros de la misma categoría a nivel económico, su llegada es un soplo de aire fresco para el proyecto de esta temporada, que será conseguir la permanencia.

Carlos Romero, por su parte, también tenía una fuerte competencia, aunque finalmente aceptó la propuesta del Espanyol en una operación donde llegará cedido hasta la próxima temporada. Laterales reforzados y misión cumplida por ahora del Espanyol, que sigue abierto a reforzar al equipo hasta final de mercado a pesar de estar gravemente condicionado por la realidad económica del club.