MERCADO DE FICHAJES
Confirmada otra baja en el Espanyol: Luca Koleosho pone dirección París
Luca Koleosho pone fin a su segunda etapa en el equipo perico y jugará lo que queda de temporada en el Paris FC
Antes de entrar, dejen salir. Esta es la máxima que está llevando a cabo el Espanyol, que acelera la operación salida para liberar espacio en la plantilla de cara a futuras incorporaciones. En ese sentido, el club perico confirmó la segunda baja de este mercado de fichajes invernal con la salida de Luca Koleosho, que rompe su cesión en el club blanquiazul.
El extremo Norwalk pero internacional con las selecciones inferiores de Italia apenas ha podido aportar dentro del terreno de juego en su segunda etapa en el Espanyol. Koleosho aterrizó el pasado verano en calidad de cedido procedente del Burnley, pero su aventura en el conjunto perico apenas ha durado medio año.
Koleosho ha contado con escasos minutos en LaLiga, sumando apenas 60 repartidos en tres encuentros. En la Copa del Rey su presencia ha sido más destacada, siendo titular en ambas eliminatorias que disputó el Espanyol, aunque no ha logrado destacar al nivel que se esperaba.
Ahora, tampoco regresará a Inglaterra, sino que emprenderá su camino directamente a Francia, después de que Burnley y Paris FC hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. Koleosho se marcha al club parisino en calidad de cedido, pero con una opción de compra al final de la presente temporada. Su adiós supone la segunda salida de este mercado tras la marcha de Javi Hernández al Mirandés.
El comunicado del Espanyol
"El RCD Espanyol, el Burnley FC y Luca Koleosho han llegado a un acuerdo para resolver la cesión del futbolista blanquiazul, que pone punto final a su segunda etapa en el conjunto catalán, después de haber llegado al fútbol base del Espanyol semanas antes de cumplir 16 años. En el conjunto blanquiazul destacó en edad juvenil, pasó por el filial y debutó con el primer equipo en mayo del 2022. Un año después, al terminar la temporada 22/23, fue traspasado al conjunto inglés. Desde el club queremos agradecer su esfuerzo y le deseamos suerte en su futuro profesional y personal".
