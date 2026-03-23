Confianza plena en Manolo González

La situación se va haciendo cada vez más complicada. Ya no porque el Espanyol no haya podido igualar en esta segunda vuelta ni el 9% de los puntos obtenidos en la primera (34 en 18 jornadas, 3 en diez partidos), incapaces de poder ganar en los últimos doce encuentros consecutivos. Es también la preocupación de sufrir tantos golpes anímicos seguidos, incluidos los garrafales errores arbitrales -como el del tanto de Pablo Torre en Son Moix- y los dos goles en ráfaga de un Getafe que se llevó de Cornellà-El Prat tres puntos que dolieron y mucho para la parroquia blanquiazul.

Manolo González, durante el Espanyol-Getafe / Dani Barbeito

Manolo González lo sabía, y no quiso escudarse en el penalti no sancionado por Díaz de Mera tras las manos de Diego Rico, ni en los dos goles anulados por fuera de juego. Del 3-0 al 0-2 (y 1-2 final) no solo se pasa por fallos arbitrales. "No vale nada llorar ni poner excusas porque eso no te lleva a ningún lado. Lo que hay que hacer es ponerse las pilas, el primero yo, analizar lo que estamos haciendo mal y corregirlo".

El Espanyol fue el gran damnificado de la jornada por la intervención del VAR / Europa Press

Son en total cuatro empates y ocho derrotas en los últimos doce encuentros, un año 2026 en el que no has conocido la victoria y el aviso de que vienen curvas con el derbi, la visita al Betis o recibir al Madrid en el horizonte. La renta de 37 puntos sigue siendo positiva, contrastando con una lucha europea que se estanca -el Celta está a solo cuatro puntos, sexto- y un descenso que no pasa aún de los 30 puntos -el Elche marca la salvación con 29-.

No se toca

Pero la situación debe cambiar inmediatamente. O, al menos, cuando se vuelva de un parón que servirá para repasar lo sucedido. No para tomar decisiones drásticas, porque la directiva tiene claro que bajo las órdenes de Manolo González se podrá reconducir la situación. El domingo hubo una reunión informal y la visita de un Alan Pace que confía plenamente en el trabajo del técnico gallego, respaldándole en el entrenamiento y charlando con varios jugadores.

El mensaje desde el interior de la entidad es claro: no hay mejor nombre que Manolo en el banquillo para sacar la cabeza en las diez jornadas que quedan por disputar. Y en sus palabras también se refleja: "El parón nos irá bien para coger fuerza, tranquilizarnos y analizar todo bien. No todo es malo". La confianza es plena y las ganas de revertirlo también.