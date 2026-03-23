RCD ESPANYOL
Confianza plena en Manolo González
El equipo blanquiazul viene firmando una segunda vuelta desastrosa, pero el crédito del entrenador gallego se mantiene: Alan Pace y su directiva confían en que reconducirá la situación
La situación se va haciendo cada vez más complicada. Ya no porque el Espanyol no haya podido igualar en esta segunda vuelta ni el 9% de los puntos obtenidos en la primera (34 en 18 jornadas, 3 en diez partidos), incapaces de poder ganar en los últimos doce encuentros consecutivos. Es también la preocupación de sufrir tantos golpes anímicos seguidos, incluidos los garrafales errores arbitrales -como el del tanto de Pablo Torre en Son Moix- y los dos goles en ráfaga de un Getafe que se llevó de Cornellà-El Prat tres puntos que dolieron y mucho para la parroquia blanquiazul.
Manolo González lo sabía, y no quiso escudarse en el penalti no sancionado por Díaz de Mera tras las manos de Diego Rico, ni en los dos goles anulados por fuera de juego. Del 3-0 al 0-2 (y 1-2 final) no solo se pasa por fallos arbitrales. "No vale nada llorar ni poner excusas porque eso no te lleva a ningún lado. Lo que hay que hacer es ponerse las pilas, el primero yo, analizar lo que estamos haciendo mal y corregirlo".
Son en total cuatro empates y ocho derrotas en los últimos doce encuentros, un año 2026 en el que no has conocido la victoria y el aviso de que vienen curvas con el derbi, la visita al Betis o recibir al Madrid en el horizonte. La renta de 37 puntos sigue siendo positiva, contrastando con una lucha europea que se estanca -el Celta está a solo cuatro puntos, sexto- y un descenso que no pasa aún de los 30 puntos -el Elche marca la salvación con 29-.
No se toca
Pero la situación debe cambiar inmediatamente. O, al menos, cuando se vuelva de un parón que servirá para repasar lo sucedido. No para tomar decisiones drásticas, porque la directiva tiene claro que bajo las órdenes de Manolo González se podrá reconducir la situación. El domingo hubo una reunión informal y la visita de un Alan Pace que confía plenamente en el trabajo del técnico gallego, respaldándole en el entrenamiento y charlando con varios jugadores.
El mensaje desde el interior de la entidad es claro: no hay mejor nombre que Manolo en el banquillo para sacar la cabeza en las diez jornadas que quedan por disputar. Y en sus palabras también se refleja: "El parón nos irá bien para coger fuerza, tranquilizarnos y analizar todo bien. No todo es malo". La confianza es plena y las ganas de revertirlo también.
- Barcelona - Rayo Vallecano: resumen, resultado y highlights de LaLiga EA Sports
- Real Madrid - Atlético de Madrid: resumen, resultado y goles de Liga EA Sports
- El lío que Deco quería evitar en la portería del Barça: el dilema de fichar a Remiro
- Cubarsí vuelve a llamar la atención: líder silencioso del Barça con 19 años y otra vez a su mejor nivel
- ¡El CTA se carga a Pulido Santana tras sus declaraciones sobre Real Madrid TV!
- Piernas frescas para LaLiga
- Histórico Pep Guardiola en el Manchester City: título número 40 en su carrera como entrenador y cierra brecha con Sir Alex Ferguson
- El 1x1 del Barça contra el Rayo Vallecano al descanso