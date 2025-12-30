Comunicado del Espanyol de cara al derbi: "El club hace un llamamiento a la calma, al respeto y al buen comportamiento"

El Espanyol-FC Barcelona del próximo sábado, como viene siendo habitual, fue declarado partido de alto riesgo por la comisión permanente de la Comisión Antiviolencia, por lo que el club blanquiazul se ve obligado a reforzar las medidas de seguridad de cara al que será el regreso de Joan García al RCDE Stadium, que se prevé como el aliciente añadido a un derbi que de por sí siempre genera tensión.

En ese sentido, la entidad perica emitió un comunicado este martes informando sobre el protocolo de acceso y seguridad de cara al encuentro del 3 de enero frente al FC Barcelona. "Con motivo del partido RCD Espanyol-FC Barcelona, que se disputará este sábado 3 de enero a las 21.00h en el RCDE Stadium, el Club quiere trasladar a todos los asistentes una serie de recomendaciones e informaciones importantes con el objetivo de garantizar la seguridad de todos y favorecer el correcto desarrollo del evento", explica el texto.

El club blanquiazul, que confirma la instalación de una red de seguridad en ambas porterías, detalla una serie de objetos prohibidos, además de asegurar que el RCDE Stadium abrirá las puertas dos horas antes del inicio del partido para garantizar un acceso seguro: "No está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos como cascos de moto, maletas, ordenadores ni objetos susceptibles de ser arrojados al terreno de juego o que puedan dificultar una evacuación". Además, "para este partido" en concreto, también estará prohibido "el acceso con bolsos de grandes dimensiones, bolsas de deporte o mochilas".

El RCDE Stadium, situado en la Avinguda del Baix Llobregat / X

Prohibida la simbología del Barça

"Recordamos también que en el RCDE Stadium no existe servicio de consigna para dejar objetos personales, por lo que los asistentes deben planificar el acceso al estadio evitando traer artículos no permitidos y cumpliendo con las medidas de seguridad indicadas", añade el comunicado.

Otra de las medidas a aplicar durante los partidos de alto riesgo y, por lo tanto, durante el derbi del sábado, es la prohibición de acceso a Cornellà-El Prat con simbología del FC Barcelona: "Queda estrictamente prohibido el acceso al RCDE Stadium con cualquier tipo de prenda, bufanda o símbolo identificativo del FC Barcelona". Así, "no se permitirá el acceso a ninguna persona que porte camisetas, bufandas, gorras, banderas o cualquier otro distintivo del equipo visitante". Una normativa que, remarca el club, será aplicable "en todas las zonas del estadio", por lo que cualquier persona que lleve simbología del Barça no podrá acceder al recinto.

Todas estas medidas se adoptan para el correcto desarrollo del partido frente al FC Barcelona, en el que la tensión podría crecer por el regreso de Joan García con la camiseta azulgrana. Por ese motivo, el club hace un llamamiento a la calma: "El RCD Espanyol vive actualmente un momento histórico, con una destacada posición en la clasificación de Primera División, fruto del trabajo, el esfuerzo y la unión de todo el espanyolismo".

Joan García, portero del Barcelona / Dani Barbeito

"En este contexto tan especial, el Club quiere hacer un llamamiento a la calma, al respeto y al buen comportamiento de nuestra afición, que siempre ha sido y sigue siendo motivo de orgullo por su apoyo ejemplar y su manera de animar al equipo dentro y fuera del estadio. Desde el RCD Espanyol agradecemos la colaboración de todos los asistentes y os animamos a seguir estas indicaciones para vivir una jornada de fútbol segura y con el mejor ambiente posible", sentencia el comunicado.

Posibles sanciones: entre 150 y 650.000 euros

El resto del comunicado del club:

"El Reglamento Disciplinario del RCD Espanyol recoge las normas que regulan el acceso, la conducta y la convivencia dentro de los eventos deportivos organizados por el Club, y establece las obligaciones y responsabilidades de todos los asistentes, incluidos socios/as y abonados/as. Su objetivo es garantizar el respeto, la seguridad y la convivencia dentro del RCDE Stadium, previniendo y corrigiendo conductas violentas, xenófobas o intolerantes y cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de los partidos o ponga en riesgo a otras personas. En este reglamento se detallan las sanciones aplicables en caso de infracción, que van desde amonestaciones privadas hasta medidas más graves como la suspensión o la pérdida de la condición de socio o abonado durante 5 años, además de sanciones económicas que puedan imponer los estamentos competentes entre 150€ y 650.000€. Estas sanciones se aplican siempre que se detecten conductas contrarias a las normas del Club o que atenten contra la seguridad y el orden en los espectáculos deportivos".