La complicada misión de sustituir a Carlos Romero en el Espanyol

Pocas dudas hay de que Carlos Romero ha sido uno de los grandes nombres propios del Espanyol durante la temporada 2025-26. El lateral izquierdo valenciano ha firmado una campaña sobresaliente que le ha permitido consolidarse como uno de los mejores especialistas de su posición en LaLiga. No solo por su fiabilidad defensiva o por su despliegue físico, sino también por un rendimiento ofensivo extraordinario para un defensa. Sus números hablan por sí solos: seis goles y tres asistencias en 36 partidos de campeonato, unas cifras al alcance de muy pocos laterales en el fútbol español.

Desde el inicio de curso, Carlos Romero se convirtió, de nuevo, en una pieza indiscutible para Manolo González. Su capacidad para recorrer toda la banda izquierda, generar superioridades en ataque y mantener un alto nivel competitivo en defensa le convirtió en uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla blanquiazul. De hecho, buena parte del crecimiento competitivo del equipo durante parte de la temporada se explica por el impacto que tuvo el valenciano en ambas áreas.

Sin embargo, la historia entre Carlos Romero y el Espanyol ha llegado a su fin. El futbolista aterrizó por segundo curso consecutivo en Cornellà-El Prat en calidad de cedido procedente del Villarreal y, una vez concluido el préstamo, ha regresado a La Cerámica. Allí le espera un club que hace tiempo decidió apostar firmemente por él. El Submarino Amarillo ha renovado recientemente su contrato hasta junio de 2031, una muestra inequívoca de la confianza que existe en torno a un jugador que ha explotado definitivamente durante sus dos temporadas como perico.

La salida de Romero obliga al Espanyol a buscar soluciones para una de las posiciones más sensibles de la plantilla. De momento, uno de los nombres que vuelve a escena es el de Roger Hinojo. El lateral catalán regresa tras su cesión con el objetivo de convencer al cuerpo técnico durante la pretemporada. Formado en la cantera blanquiazul, Hinojo tendrá la oportunidad de demostrar que está preparado para competir por un puesto en el primer equipo y convertirse en una alternativa real para el carril izquierdo.

Paralelamente, la dirección deportiva continúa rastreando el mercado en busca de refuerzos. Uno de los futbolistas que más gusta es Quilindschy Hartman, defensor del Burnley. El internacional neerlandés, que ha destacado durante las últimas temporadas, encaja por perfil en la idea que maneja el club. Es un lateral con recorrido, agresivo en la presión y con capacidad para incorporarse al ataque. En ese sentido, el club blanquiazul sigue trabajando para cerrar por completo su llegada.

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Sea con Roger Hinojo, con Hartman o con cualquier otro refuerzo que llegue en las próximas semanas, la realidad es que el reto será mayúsculo. Carlos Romero ha dejado el listón muy alto después de una temporada espectacular en la que combinó solidez defensiva con una producción ofensiva impropia de un lateral. Encontrar un sustituto capaz de acercarse a ese rendimiento será, sin duda, una de las tareas más complicadas que afrontará el Espanyol en la planificación del nuevo curso.