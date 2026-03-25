El Comité de Disciplina sanciona al Espanyol... ¡con el cierre parcial del RCDE Stadium!

Llevaba tiempo el RCD Espanyol jugando con fuego y, finalmente, la Federación ha decidido castigar al club con el cierre parcial de la grada de Cornellà-El Prat.

Los hechos se remontan al pasado fin de semana, cuando Espanyol y Getafe se enfrentaron en el RCDE Stadium con victoria para los visitantes (1-2). En la segunda mitad, las pérdidas de tiempo del cuadro azulón desesperaron al banquillo y a la afición blanquiazul. Desde la zona cercana al túnel de vestuarios, se produjo el lanzamiento de agua que cayó sobre el colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos.

"Tras la expulsión del entrenador visitante, cuando este se dirigía a vestuarios, desde un sector de la grada local se lanzó agua hacia su persona", indicó el colegiado del encuentro en el acta. Pero no el lanzamiento no solo se produjo hacia José Bordalás. "Una vez finalizado el partido, cuando entrábamos al túnel de vestuarios, desde ese mismo sector de la grada, se lanzó nuevamente agua, cayendo sobre el AA1 y sobre mí", concluye el acta.

Multa y clausura parcial

Ahora, cuatro días después, el Comité de Disciplina ha emitido su sanción: "Multa y clausura parcial de instalaciones deportivas por un partido por alteración del orden del encuentro de carácter grave, habiendo sido apercibido con anterioridad".

El texto publicado por la Federación continúa con lo siguiente: "Por ello, se requiere al citado club para que, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la resolución dictada, en el plazo de 24 horas, comunique a este Comité los sectores que conforman la zona desde la que se produjeron los lanzamientos a los que se refiere el apartado "4.-Público" del acta arbitral, y se cumplirá en los términos previstos en el artículo 57.1 del Código Disciplinario de la RFEF".

Antecedentes

La decisión de la RFEF viene determinada por una sucesión de acontecimientos que mantenían al RCDE Stadium apercibido de sanción. Desde el lanzamiento de un vaso la temporada pasada al colegiado Quintero González ante el Villarreal, hasta la caída de botellas al terreno de juego este 2026 en los derbis frente al FC Barcelon y al Girona. Hasta entonces, el club solo había recibido una multa como castigo.

El próximo partido en casa que afronta el RCD Espanyol y en el que podría verse afectado el RCDE Stadium tendrá lugar contra el Levante dentro de un mes, en un duelo que podría ser clave para sellar la permanencia tras tres jornadas consecutivas a domicilio contra Betis, Barça y Rayo Vallecano

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Según pudo saber SPORT, la entidad blanquiazul trabaja desde ya para identificar a los responsables del lanzamiento de agua, con el revisado de las múltiples cámaras de seguridad instaladas en Cornellà-El Prat. Una vez producida la identificación, el club aplicará el régimen interno y sancionará a los autores. Además, trasladará toda la información al Comité de Disciplina de la RFEF para evitar ese cierre parcial.