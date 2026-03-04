El Comité de Disciplina abre un expediente sobre el caso Rafa Mir-Omar El Hilali

La Real Federación Española de Fútbol publicó este miércoles los acuerdos del Comité de Disciplina relativos a la jornada 26 de Primera División, entre los que se encuentra el caso que envuelve a Rafa Mir por sus presuntos insultos racistas sobre Omar El Hilali durante el Elche-Espanyol del pasado domingo.

En los minutos finales del mencionado encuentro en el Martínez Valero, el lateral marroquí del Espanyol se acercó al colegiado del encuentro y le informó de que el delantero del Elche le había espetado un comentario racista.

"En el minuto 78, el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: 'Viniste en patera', no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del colectivo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos", escribió el árbitro Galech Apezteguía en el acta.

Tras activarse dicho protocolo, el partido prosiguió sin incidencias y terminó con el empate a dos definitivo. Fue tras el mismo cuando los diferentes protagonistas dieron su versión de los hechos. Manolo González aseguró que "el racismo debe irse de la vida y los insultos tienen que salir del fútbol", mientras que Sarabia valoró que "no" tenía "información clara" y que "son cosas que no me gustan del deporte". "Si tengo más información estos días, no tendré problema en dar mi opinión", concluyó.

Omar reclamó a Galech Azpeteguía que Rafa Mir le gritó "viniste en patera" / EUP

Mientras se investiga el caso, Rafa Mir negó cualquier insulto racista y se defendió asegurando, según El Chiringuito, que lo que le dijo a Omar El Hilali fue "te voy a reventar la cabeza". Por su parte, Omar El Hilali, que tras informar al árbitro fue quien más se empeñó en seguir jugando el partido, no hizo declaraciones pero sí recibió el apoyo del club blanquiazul a través de un comunicado.

Instrucción de una información reservada

Y ahora, tres días después de los hechos, la Federación Española se pronunció al respecto, "a la vista de los hechos consignados en el apartado 6 del acta arbitral" del Elche-Espanyol. En ese sentido, el Comité de Disciplina de la RFEF acordó "la instrucción de una información reservada a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse".

Con esta decisión, la Federación deja por el momento sin sanción a Rafa Mir al no tener evidencias de lo sucedido a la espera de una investigación más profunda con el análisis de todas las imágenes del partido y con el posible testimonio de los implicados en el caso para determinar si se da por cerrado el caso por falta de pruebas o si se decide sancionar a Rafa Mir.