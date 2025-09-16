La clave del éxito de Manolo González: el bote de kétchup sigue funcionando

"Los goles son como el kétchup: a veces aprietas mucho y no sale; otras veces, sin hacerlo, sale todo". Con esa metáfora sorprendió a todos Pere Milla el pasado 24 de agosto tras anotar su segundo gol (ahora ya van tres) de la temporada en Anoeta. Una comparación en un momento distendido y feliz para el de Lleida que poco a poco se ha ido convirtiendo en algo más serio y que incluso puede aplicarse a la delantera perica en general, que sigue exprimiendo con éxito el mismo bote. Y Manolo González debe estar encantado con ello.

Van cuatro jornadas de Liga y el RCD Espanyol suma ya diez puntos, lo que equivale a un cuarto de la salvación que, a priori, debería ser el objetivo del club blanquiazul. Eso sí, de forma más holgada que la temporada pasada, algo que va por muy buen camino, permitiendo a la afición perica ilusionarse con cotas más altas.

El cuadro de Manolo González sumó ayer su tercera victoria de la temporada para mantenerse invicto. Y lo hizo en un contexto más que complicado: después de verse empatado tras un 2-0 inicial y con un hombre menos durante más de 45 minutos. Pero la resistencia y el coraje perico no solo evitaron la victoria del Mallorca, sino que permitieron al Espanyol sumar tres puntos gracias a los goles de Pere Milla, Roberto Fernández y Kike García.

Roberto-Kike: una competencia que no es tal

Ahí radica la clave del éxito de Manolo González, que ha logrado mantener enchufados a todos sus atacantes. Tras el estreno goleador de sus dos 'nueves' frente a los bermellones, el Espanyol puede presumir de que cuatro de sus delanteros ya hayan visto portería, incluidos un Javi Puado que sumó en Anoeta el primer tanto en su casillero particular y un Pere Milla en estado de gracia.

Roberto Fernández anotó contra el Mallorca / Valenti Enrich

"En el vestuario somos una familia y sabíamos que, si lo hacíamos como la familia que somos, íbamos a sacar el partido", aseguró Roberto Fernández tras el encuentro. El cordobés se estrenó esta temporada con un gol marca de la casa, de '9', de pillo. Incansable en la presión y en forzar errores de los rivales, esperó el fallo de Leo Román para acabar anotando el 2-0 momentáneo: "Al final Kike y yo llegamos para meter goles y hoy me ha caído. Yo creo que le he dado con la rodilla, sinceramente no lo sé, estaba esperando a que fallara el portero, lo ha hecho y le he dado como he podido".

El ex del Málaga recuperó la titularidad frente al Mallorca tras haber sido suplente en el duelo anterior frente a Osasuna. Ahí le tocó a Kike García pelearse con los defensas navarros, en lo que da una clara muestra de que Manolo González ha sabido mantener a todos sus atacantes enchufados alternando su confianza en los onces iniciales dependiendo del partido y del rival.

El 'obrero del gol' no mojó ante Osasuna, pero sí lo hizo ayer, partiendo desde el banquillo y anotando un penalti -Puado, el encargado habitual, ya había sido sustituido- provocado por Dolan que terminó dando los tres puntos a los blanquiazules.

Pero Kike García no solo aporta goles, sino también veteranía y liderazgo. "Cuando debemos saber jugar con el resultado, no hay que darle de comer al rival, como nos pasó también en Donosti con faltas cerca de nuestra área. Nos hemos complicado nosotros solos. Ha venido la expulsión de Pere… Pero igual que estamos para lo bueno, estamos para lo malo. Nos hemos unido y el míster nos ha dicho las cosas claras también al descanso".

Pero no se quedó ahí en sus valoraciones, que para nada fueron una reprimenda, sino más bien un consejo para todo el equipo por parte de un futbolista que las ha visto de todos los colores en la élite: "Pere sabe que se ha equivocado. El ambiente que se ha generado con los árbitros no favorece nada a nuestro fútbol ni a nuestra Liga, a ver si todos ponemos de nuestra parte".

Pere Milla: el bote sigue funcionando

Con la expulsión de por medio, que podría dejarle fuera de combate de dos a cuatro jornadas, parece haber quedado en un segundo plano el estado de gracia de Pere Milla. El de Lleida, hasta entonces titular indiscutible para Manolo González, rindió nuevamente a las mil maravillas e incluso volvió a exprimir ese bote de kétchup del que tanto se habla en Cornellà-El Prat.

Frente al Mallorca, Milla se buscó el hueco en el área y se adelantó a sus defensores para terminar rematando un gran centro raso de Carlos Romero, en lo que significó el primer gol del partido para el Espanyol y el tercero del ex del Elche en lo que llevamos de temporada. De hecho, el catalán es segundo en la tabla del pichichi de LaLiga con tres goles (frente a Atlético, Real Sociedad y Mallorca), solo superado por Kylian Mbappé (4). Eso sí, la expulsión por roja directa cortará el gran momento de forma del leridano, que había resurgido esta temporada tras una campaña 24/25 no del todo positiva.

Puado y Dolan, también enchufados

Mención aparte merecen Javi Puado y Tyrhys Dolan. El capitán, pese a quedarse sin mojar, volvió a liderar al equipo y trabajó como el que más a nivel defensivo tras la roja a Pere Milla. Pero nadie duda de su capacidad goleadora, pues también suma una diana en lo que llevamos de curso tras cargar con la responsabilidad de un penalti repetido en San Sebastián.

Por su parte, Dolan se ha erigido como el extremo eléctrico y desbordante que necesitaba el Espanyol para generar peligro constante, asistir a Roberto ayer y generar el penalti que supuso el triunfo perico. Vive un gran momento el equipo blanquiazul y, mientras kétchup siga saliendo en la delantera, Manolo puede soñar en grande.