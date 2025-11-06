Las cláusulas del miedo benefician a José Salinas

El Espanyol buscará este fin de semana regresar a la senda de la victoria después del pequeño revés que supuso la derrota en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Los de Manolo González tratarán de aprovechar las dudas de un Villarreal que tropezó este miércoles frente al modesto Pafos en su partido de Champions. Pero no será tarea fácil rascar puntos frente al Submarino, sobre todo teniendo en cuenta la baja de uno de los hombres más importantes del esquema perico.

Además de Javi Puado, ausencia ya conocida y que seguirá de baja al menos hasta después del parón, tampoco podrá contar Manolo González ni con Carlos Romero y ni con Ramon Terrats. Ambos futbolistas, cedidos por el Villarreal, cuentan con la famosa 'cláusula del miedo' que impide a Espanyol alinearlos sin pagar penalización, tanto este sábado en el RCDE Stadium como en el partido de la segunda vuelta que se disputará en La Cerámica.

Estaba prevista una reunión este miércoles entre Manolo González y Fran Garagarza para abordar la posibilidad del pago de las cláusulas, pero la situación cambió -lógicamente- con el infarto sufrido por el director deportivo blanquiazul, que sigue recuperándose con el apoyo de sus familiares y de todo el club. Sin embargo, la baja de Garagarza no frenó el trabajo en los despachos, pues cuenta con dos hombres de confianza como Unai Ezkurra y Ander Garitano que fueron los que se reunieron con el técnico perico.

Carlos Romero y Terrats celebran la victoria contra Osasuna / RCD Espanyol

Cláusulas de 125.000 y 250.000 euros

Según adelantó 'Onda Cero', el Espanyol ha decidido no abordar el pago de las cláusulas, ni la del lateral zurdo ni la del centrocampista catalán. El motivo no es otro que la elevada cantidad que debía pagar el club blanquiazul como penalización. El año pasado se abonaron 30.000 euros para que Romero jugase en La Cerámica, pero esta temporada, según 'Mediterráneo', su precio ascendía hasta los 125.000 euros por partido. Una cifra todavía más elevada en el caso de Ramón Terrats: 250.000 euros.

Si bien Carlos Romero es un fijo en el once de Manolo González e incluso se ha erigido como uno de los más determinantes en este inicio de temporada, en el caso de Ramon Terrats la situación es totalmente opuesta. El centrocampista y socio perico no termina de despegar y, por el momento, debe conformarse con algunos minutos en las segundas partes.

José Salinas, lateral zurdo del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Sea como sea, el Espanyol no pagará ni por uno ni por otro, una situación que 'beneficia' sobre todo a José Salinas. El lateral zurdo, que llegó este verano procedente del Elche, no ha tenido demasiado protagonismo hasta el momento por 'culpa' del gran rendimiento de Carlos Romero.

Este sábado, con la baja del de Torrent, se le abre una gran oportunidad de demostrarle a Manolo González que puede competir por ese hueco en el carril zurdo. Hasta ahora, Salinas únicamente ha disfrutado en Liga de poco más de media hora, repartida en breves actuaciones ante Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valencia, Real Oviedo y Elche. Solo ha sido titular -disputó los 90 minutos- en el encuentro de Copa del Rey frente al Atlètic Lleida.