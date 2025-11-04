La cláusula del miedo amenaza al Espanyol

El Espanyol necesita resarcirse de la derrota en el campo del Deportivo Alavés. Tras varios partidos encadenando buenos resultados en el campeonato liguero, los pericos tropezaron por la mínima en su visita a Mendizorroza con una primera parte para olvidar.

Pero, ahora ya toca pensar en el encuentro contra el Villarreal del próximo sábado en el RCDE Stadium. Los de Manolo González reciben al tercer clasificado de LaLiga, y uno de los equipos más en forma del campeonato.

Por si fuera poco, el Espanyol podría perder a dos jugadores para este complicado enfrentamiento contra los 'groguets'. Y es que Carlos Romero y Ramón Terrats, ambos cedidos por el Villarreal al conjunto perico, tienen una cláusula del miedo que no les permite jugar contra su equipo de origen.

Existe la posibilidad de que tanto Romero como Terrats jueguen, siempre que el Espanyol pague una penalización. Una circunstancia que ya ocurrió la temporada pasada, cuando el club blanquiazul desembolsó cerca de 30.000 euros para que el lateral de Torrent participara en los partidos contra el Villarreal.

Sin embargo, esta cifra es bastante superior este curso. Es por ello que en el Espanyol todavía se plantean si pagar o no y, según adelantó la cadena 'COPE', este miércoles habrá una reunión entre Manolo González y Fran Garagarza para acabar de decidir.

Lo cierto es que Carlos Romero es una pieza fundamental para el técnico perico. Titular en todos los partidos de Liga, el defensor valenciano se encuentra en un excelente momento de forma. En cambio, Terrats no está teniendo el protagonismo esperado y todavía se espera un paso adelante para que sea capaz de mostrar su mejor versión.