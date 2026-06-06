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Las cinco claves del mercado de Monchi en el Espanyol
La entidad blanquiazul afronta una ventana de traspasos en la que se espera grandes ventas y muchos fichajes sin demasiada inversión
EFE
El Espanyol prepara un mercado de fichajes de verano movido tras la llegada de Ramón Rodríguez 'Monchi' como nuevo director general deportivo de la entidad, un periodo de incorporaciones que puede marcar el futuro a corto, medio y largo plazo del proyecto blanquiazul.
1. Fichajes en todas las líneas
La entidad catalana plantea un mínimo de seis fichajes en este verano. El objetivo inicial de Monchi es reforzar todas las líneas después de consensuar las necesidades del bloque tras reunirse con el entrenador, Manolo González, elegido para liderar el proyecto desde el banquillo en el curso 2026-2027.
2. Recursos económicos contenidos
El Espanyol no contará con una gran bolsa económica para hacer incorporaciones. "El dinero no te da el éxito, creo más en los proyectos", afirmó el nuevo director general deportivo durante su presentación, a finales de mayo. Sin embargo, Monchi está seguro de que habrá inversión si el club crece de forma consolidada.
3. Ventas y jugadores con futura plusvalía
El Espanyol pretende realizar ventas este verano para lograr equilibrio económico y afrontar la remodelación profunda que busca en la actual plantilla. Además, la estrategia de Monchi pasa por incorporar futbolistas de coste contenido cuyo valor suba a medio plazo para generar beneficios y seguir creciendo.
4. Estrategia de largo recorrido sin hablar de Europa
El Espanyol plantea este mercado con el objetivo de apuntalar la plantilla a largo plazo. El objetivo del club es crear un proyecto sólido, de rendimiento sostenido. El efecto Monchi está pensado para mejorar paulatinamente las prestaciones del equipo. Nadie habla de Europa como objetivo para la próxima campaña.
5. El Mundial 2026, fuera del radar
Monchi no es partidario de fijarse en los grandes torneos a la hora de efectuar incorporaciones. El responsable del área deportiva no lo considera un escenario "real", según afirmó en una entrevista en 'RAC1', ya que existen numerosos condicionantes que se escapan a la rutina habitual de competición.
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