Las cinco claves de la incertidumbre del Espanyol en el tramo final

El Espanyol, con el último empate contra el Levante (0-0), alarga la incertidumbre situándose con 39 puntos, a cinco del descenso, un escenario delicado para un equipo que no ha podido conseguir ninguna victoria en estos primeros cuatro meses de 2026.

Manolo González, entrenador del Espanyol / VALENTÍ ENRICH

Suma 6 puntos de 48 posibles

El Espanyol no ha ganado en 2026 y ha sumado 6 puntos de los últimos 48 posibles. Sus cifras son nefastas. Además, en este 2026 únicamente han dejado la portería a cero en dos ocasiones: contra el Betis (0-0) y frente al Levante (0-0). Su efectividad de cara a puerta también ha sido cuestionada.

ESPANYOL - LEVANTE. FOTO: VALENTI ENRICH / VALENTÍ ENRICH

Los nervios pasan factura

La mala dinámica se traduce en nervios e imprecisiones. El entrenador, Manolo González, reconoció que la racha de resultados incrementa el miedo a fallar de los futbolistas. El vestuario, en cualquier caso, está convencido de que sellará la permanencia en Primera División.

El complejo calendario del Espanyol

Este domingo, el equipo recibe al Real Madrid, siempre complicado. Después visita al Sevilla, inmerso en plena lucha por la permanencia. El Athletic, en el RCDE Stadium, y Osasuna, en El Sadar, son los siguientes y apuran sus opciones europeas. También la Real Sociedad, el último duelo del curso, en casa.

Manolo González y Luis Castro, antes del partido entre el Espanyol-Levante / VALENTÍ ENRICH

Clasificación comprimida en la zona baja

La clasificación está especialmente comprimida en la zona baja de la tabla. El primer equipo que marca la permanencia actualmente es el Mallorca, con 35 puntos. El Sevilla es decimoctavo con 34 y Levante, decimoséptimo con 33. Del undécimo (el Rayo, con 39) al Levante hay seis puntos de diferencia.

La permanencia más cara de los últimos años

Todo apunta a que será una de las temporadas con la salvación más cara de la historia reciente de la competición. En la 2024-2025, la marcó el Sevilla con 41; en la 2023-2024, el Rayo con 38; en la 2022-2023, el Almería también con 41; en la 2021-2022, el Cádiz con 39; y en la 2020-2021, el Elche con 36.