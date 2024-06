"Chen está volcadísimo en la preparación de la próxima temporada"

Mao Ye Wu, director general del RCD Espanyol, aseguró este martes, entrevistado en RAC1, que el dueño y presidente del club, Chen Yansheng, no tiene intención de vender el club y que de hecho está "volcadísimo" en la preparación de la próxima temporada.

"En cualquier empresa puede haber cambios de accionariado en cualquier momento, pero ahora, el presidente está volcadísimo en la preparación de la plantilla", apuntó el CEO del Espanyol.

Ye también puntualizó que Chen lleva casi tres años sin viajar a Barcelona "porque desde la pandemia ha reducido mucho sus desplazamientos". También recordó que para el presidente del Espanyol, "el club es solo una de sus ramas de negocio, pero tiene muchas otras".

"Pese a todo, siempre nos ha acompañado, y sigue muy de cerca la evolución del equipo", añadió.

Sobre las críticas a la propiedad, Ye admitió que "es una pena vivir esta situación, pero entendemos que el fútbol tiene una parte emocional y esa es la energía que nos alimenta a todos".

"También en otros clubes vemos esa discrepancia contra la propiedad, derivada de los malos resultados deportivos, pero creo que no se trata de algo personal".

"Los resultados deportivos lo marcan todo: en cuatro años hemos bajado dos veces, pero volver a primera también es mérito de la propiedad".

Los méritos del presidente

"Chen es la única persona que ha apostado por hacer lo mejor posible el Espanyol, ha seguido apostando desde el inicio. Su apuesta es notable. La última persona que quiere que el proyecto salga mal es él. Es la persona que más ha invertido en el club".

"Para un proyecto de éxito se necesita estabilidad, si nos fijamos solo en el corto plazo difícilmente podremos construir algo", admitió.

El futuro de Manolo sigue en el aire

Ye insistió en que a Chen no le ha temblado el pulso "a la hora de cambiar a los profesionales si los resultados no salían como esperábamos, pero también se ha apostado mucho por la cantera".

Sobre el futuro del entrenador, Ye dejó en el aire la continuidad de Manolo González, aunque entre líneas dejó entrever que el técnico de la casa no continuará. "La apuesta de la casa siempre es algo a valorar, pero aún no lo hemos decidido. No es una cuestión de azar; Fran Garagarza tiene unos criterios de elección: Ramis no salió bien, pero lo ajustamos. Ahora queremos que el próximo entrenador encaje bien. Acabamos de terminar la temporada y hemos de hacer una reflexión, sin prisa pero sin urgencias. Hemos de acertar".

"Queremos estabilidad, queremos que el entrenador nos dé éxitos y no queremos equivcarnos", abundó el CEO del club. En este sentido, Ye admitió que el club llegó a contactar con Sergio González, cuya última experiencia como entrenador fue el Cádiz. "Ha habido contactos", dijo, aunque todo apunta a que el entrenador catalán, ex jugador del Espanyol, no podrá asumir el cargo porque en julio se someterá a una operación de cadera.