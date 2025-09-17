Charles Pickel, un soldado más para Manolo González

El RCD Espanyol viaja este fin de semana a Madrid para luchar por el liderato de LaLiga en el Santiago Bernabéu tras sumar ante el Mallorca un agónico triunfo que le coloca tercero en la tabla. El buen nivel de la delantera perica y el trabajo colectivo en defensa para detener a un cuadro bermellón volcado eclipsaron otra de las notas positivas del encuentro: el debut de Charles Pickel.

El mediocentro congoleño ingresó al terreno de juego en el minuto 58, cuando el marcador reflejaba un 2-1 para el Espanyol. Eso sí, con un hombre menos. Pickel sustituyó a Pol Lozano y completó más de media hora rindiendo a un gran nivel en el doble pivote al lado de Urko González.

Si bien el Mallorca logró empatar, el internacional con RD Congo fue uno de los grandes culpables de que el Espanyol acabase ganando el encuentro. El ex del Cremonese intervino en tres despejes y una intercepción cuando más achuchaba el cuadro balear, e incluso dio aire a los blanquiazules con alguna salida desde atrás y hasta con un disparo que se marchó fregando la escuadra de Leo Román.

El ambiente en el RCDE Stadium

"Ha sido increíble, una sensación brutal. El ambiente en el estadio era una locura. Y sí, estoy feliz de que al final pudiésemos ganar el partido. Eso hace feliz a todo el mundo", aseguró Pickel sobre el duelo ante el Mallorca. "Vamos por el buen camino, todo el mundo quiere seguir así. Ahora el ambiente de trabajo también es fantástico, porque todo el mundo está feliz y daremos lo mejor de nosotros en cada partido", añadió.

El futbolista, en declaraciones a los medios oficiales del club, aseguró que la presión de la afición fue clave para sacarlo adelante: "Normalmente no leo cosas en las redes sociales, pero incluso antes de debutar ya escuchaba los cánticos de los aficionados chillando mi nombre. Fue muy bonito, me gustó mucho eso. Es fantástico jugar en este estadio, me encanta, es realmente un placer jugar aquí, hay un ambiente espectacular".

Respecto a su adaptación al vestuario, Charles Pickel agradeció al staff y a la plantilla su apoyo: "Me han acogido muy bien. Desde el primer día que llegué, el cuerpo técnico y los compañeros se mostraron muy abiertos conmigo, todo el equipo muy bien".

El congoleño pide ahora pasar página y centrarse ya en el duelo frente al Real Madrid: "Cada partido es una nueva batalla, y hemos de afrontarla con seriedad. Así lo haremos. Pienso que Manolo tiene una gran táctica para el partido (ante el Madrid), y tocará dar el máximo".