Informe SPORT
RCD ESPANYOL
De la Champions al sufrimiento por la salvación: la caída del Espanyol, en datos
El conjunto de Manolo González, que llegó a ser tercero y que concluyó la primera vuelta en posición que podría ser de Champions, es ya decimotercero a cinco puntos del descenso
Tiempos pasados siempre fueron mejores... Y si no, que se lo digan al RCD Espanyol. Los de Manolo González concluían el 2025 con 10 victorias (cinco consecutivas) y tan solo 4 derrotas, convirtiéndose así en uno de los mejores equipos de Europa. Ahora, cuatro meses después, los blanquiazules suman... las mismas 10 victorias, 6 empates más (nueve) y un total de 14 derrotas. La salvación, que parecía prácticamente cerrada en enero, se ha complicado de lo lindo y la zona de descenso acecha ya a 5 puntos.
El conjunto catalán se ha venido abajo en un 2026 lamentable en el que tan solo ha cosechado 6 puntos de 48 posibles, enlazando ya 16 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Pero, ¿qué números explican que el equipo revelación de LaLiga se haya transformado de un día para otro en el equipo decepción?
La evolución de la clasificación
Mirando la tabla clasificatoria, el Espanyol ocupa hoy la 13ª plaza con 39 puntos, a cinco del descenso y a cinco de posiciones europeas, esas que llegó a ocupar durante gran parte de la temporada. El conjunto de Manolo González, que incluso fue 3º en la cuarta jornada, tuvo la opción de ponerse líder de LaLiga si derrotaba al Real Madrid, pero no pudo ser.
Los blanquiazules han ido ocupando todas las plazas entre la tercera y la undécima, siendo la 5ª (Europa League y posible plaza de Champions) y la 6ª (Conference League y posible plaza de Europa League) las más frecuentadas. Los pericos fueron terceros en la mencionada jornada 4, cuartos durante dos jornadas, quintos durante nueve, sextos durante otras nueve, séptimos durante cinco fechas, octavos y novenos en una jornada, décimos en dos y undécimos en la jornada 29.
Número de jornadas que el Espanyol ha terminado en cada posición de la clasificación
- 3º (Champions): una jornada
- 4º (Champions): dos jornadas
- 5º (Europa League): nueve jornadas
- 6º (Conference League): nueve jornadas
Plaza europea: 21 jornadas de 33 (63,63%)
- 7º: cinco jornadas
- 8º: una jornada
- 9º: una jornada
- 10º: dos jornadas
- 11º: una jornada
- 13º: dos jornadas (actual)
En resumen, el Espanyol ha ocupado plaza europea (sin contar todavía la séptima posición) durante 21 de las 33 jornadas disputadas hasta el momento (un 63,63%), siendo equipo de Champions en tres jornadas, de Europa League en nueve y de Conference League en otras nueve. Pero todo ello se ha esfumado y ahora el objetivo es salvar la categoría cuanto antes tras haberse complicado la permanencia de lo lindo.
Números en defensa
La gran diferencia entre el Espanyol de la primera vuelta y el de la segunda reside en el aspecto defensivo. En el primer tramo de curso llegó a encadenar hasta tres partidos sin encajar y cerró ese periodo con unos números muy competitivos, como reflejan los 17 goles recibidos de septiembre a diciembre en 17 jornadas, cifras propias de equipo aspirante a Europa. Sin embargo, desde que arrancase el 2026, los de Manolo González suman 32 goles encajados en 16 partidos (49 en total), es decir, reciben una media de 2 goles por jornada (el doble).
Por si fuera poco, los números no son peores gracias al buen hacer de Marko Dmitrovic bajo palos, con paradas inverosímiles y actuaciones soberbias que han evitado un descalabro todavía mayor. El meta serbio suma ya 9 porterías a cero, dos de ellas en plena racha negativa (frente a Betis y Levante).
Números en defensa
- De la jornada 1 a la 17 (2025): 17 goles encajados en 17 partidos (1 gol por partido)
- De la jornada 18 a la 33 (2026): 32 goles encajados en 16 partidos (2 goles por partido, el doble)
- Evolución: de 17 goles encajados a 49
El balón parado
Otro de los aspectos con un cambio drástico son las situaciones a balón parado. Durante toda la primera vuelta, la pizarra de Manolo González era muy temida por todos los rivales y, de hecho, el cuadro perico sigue siendo uno de los equipos con más goles a balón parado de LaLiga (12 entre córners, saques de falta y penaltis).
Sin embargo, prácticamente todos (11 de esos 12) llegaron cuando el calendario aún marcaba el año 2025. Ahora toda esa fiabilidad ofensiva se ha esfumado y uno de los equipos más anotadores a balón parado del campeonato es a su vez de los que más encaja en la misma circunstancia. En lo que llevamos de 2026, es decir, 16 jornadas, el Espanyol ha encajado un total de 10 goles de estrategia. Por poner en contexto el dato, hasta el mes de enero los blanquiazules tan solo habían encajado 3 goles a balón parado, cifra que asciende ya hasta los 13.
Números a balón parado
- De la jornada 1 a la 17 (2025): 11 goles a favor a balón parado y 3 goles en contra a balón parado
- De la jornada 18 a la 33 (2026): 1 gol a favor a balón parado y 10 goles en contra a balón parado
- Evolución: de 11 goles a favor y 3 en contra, a 12 goles a favor y 13 en contra
Números en ataque
El ataque no ha protagonizado una caída tan en picado, pero sí se ha contagiado de las malas sensaciones que envuelven al equipo en 2026. Al acabar el 2025, el Espanyol sumaba 22 goles a favor en 17 jornadas (1,29 goles por partido), cifra que baja hasta las 15 dianas en 16 encuentros (0,94 goles por partido) desde aquel fatídico derbi de enero con el que arrancó la mala racha.
A 30 de abril y restando únicamente cinco fechas por disputarse, los máximos goleadores blanquiazules son Kike García, Roberto Fernández y Pere Milla, todos ellos igualados con tan solo 6 dianas. Les sigue Carlos Romero con 5, lo que demuestra que la baja de larga duración de Javi Puado supuso un auténtico jarro de agua fría para los intereses pericos.
Números en ataque
- De la jornada 1 a la 17 (2025): 22 goles a favor en 17 partidos (1,29 por partido)
- De la jornada 18 a la 33 (2026): 15 goles a favor en 16 partidos (0,94 por partido)
- Evolución: de 22 goles a favor a 37
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