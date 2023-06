César Montes acapara pretendientes

Al interés del Mallorca, que busca una cesión, se le suma el de Club América, que podría presentar una oferta muy suculenta por el defensor mexicano El RCD Espanyol no escuchará propuestas por debajo de los diez millones de euros tras ficharle por ocho hace unos meses

Más allá de Joselu y Darder, uno de los nombres con más cartel en el Espanyol es el de César Montes. El central mexicano acumula cada vez más pretendientes y, con el club blanquiazul en Segunda, podría buscar una salida para mantenerse en la élite.

Uno de los equipos más interesados en incorporarle es el Mallorca. Su técnico, Javier Aguirre, le ha trasladado a la directiva bermellona su interés por él. “Entramos en contacto con su representante y ahí lo dejé, está en la lista y es una prioridad”, dijo el exentrenador blanquiazul, que también asumió la dificultad de un traspaso, por lo que el Mallorca podría valorar una cesión.

Quien no quiere tenerlo a préstamo sino en propiedad es el Club América. Según informa ‘La Grada’, los mexicanos podrían realizar una oferta importante a un Espanyol que, no obstante, no lo regalará. Los catalanes no escucharán ofertas por debajo de los 10 millones de euros.

¿Más salidas?

También en el capítulo de bajas, según ‘AS’, Pacheco podría acompañar a Joselu al Madrid como sustituto de Lunin, y según ‘Esports Cope’, Leandro Cabrera tendría los días contados como perico. El uruguayo tiene ofertas de Grecia, México, Brasil y Turquía. Ya en el apartado de futuribles aparece el nombre de Stoichkov, delantero del Eibar en la agenda perica.