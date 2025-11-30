Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Celta de Vigo - Espanyol, en directo: jornada 14 de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo el duelo de Liga entre Celta y Espanyol

El defensa del Espanyol Leandro Cabrera celebra tras marcar el 1-1 ante el Valencia

El defensa del Espanyol Leandro Cabrera celebra tras marcar el 1-1 ante el Valencia / Enric Fontcuberta

Sergi Bescós I Lázaro

Celta de Vigo y Espanyol se miden en Balaídos.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL