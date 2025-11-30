Celta de Vigo - Espanyol, en directo: jornada 14 de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

En directo
Celta (0-0) Espanyol l Min 25
¡¡Ojo que en la jugada puede haber fuera de juego de Borja iglesias!!
Celta (0-0) Espanyol l Min 25
Ojo que le están diciendo alguna cosa en el Var...
Celta (0-0) Espanyol l Min 24
¡Pide penalti Borja Iglesias! ¡El árbitro dice no!
Celta (0-0) Espanyol l Min 21
Muy atento Dimitrovic para salir y evitar el remate de Miguel Román tras un buen centro por la derecha.
Celta (0-0) Espanyol l Min 19
Gran robo de Dolan que para crear la transición ofensiva del Espanyol. Pere Milla no encontró la línea de pase con Roberto en el área.
Celta (0-0) Espanyol l Min 18
Falta de Cabrera sobre Aspas. El público reclama tarjeta.
Celta (0-0) Espanyol l Min 17
Lo intentó el Celta por banda izquierda. Bryan se la dio a Miguel Román que no pudo disparar en condiciones.
Celta (0-0) Espanyol l Min 15
¡La ha tenido Roberto! Puso un buen centro Pol Lozano y Roberto no pudo conectar con la cabeza por muy poquito.
Celta (0-0) Espanyol l Min 14
Parece que en principio podrá seguir el jugador celeste.
Celta (0-0) Espanyol l Min 13
Partido parado para atender a Javi Rodríguez que se ha hecho bastante daño tras una acción con Terrats.
