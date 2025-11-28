Celta - Espanyol: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y RCD Espanyol se enfrentan este domingo 30 de noviembre en Balaídos en el partido de la 14ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Celta - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

El Espanyol llega a este duelo en tierras gallegas en una inmejorable situación. El equipo perico logró poner fin a un bache de resultados con una trascendental victoria frente al Sevilla (2-1). Los goles de Pere Milla y de Roberto Fernández y una actuación sobresaliente de Dmitrovic bajo palos devolvieron a los blanquiazules a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas frente al Deportivo Alavés (2-1) y contra el Villarreal (0-2).

El triunfo de la pasada jornada permitió a los de Manolo González afianzarse en la sexta plaza de la clasificación, igualando a 21 puntos con un Real Betis que es quinto por mejor diferencia de goles que los catalanes. Tal es el gran comienzo de temporada del Espanyol que, pase lo que pase en Balaídos, finalizará la 14ª jornada en posiciones europeas.

Pero de ganar, daría un salto descomunal en la tabla. No será tarea fácil frente a un Celta de Vigo que ya ha logrado despegar tras un dubitativo arranque de curso. Los de Claudio Giráldez ocupan la duodécima plaza con 16 puntos, cinco menos que los pericos, tras derrotar en Mendizorroza al Deportivo Alavés (0-1).

Eso sí, su partido más reciente se saldó con una dolorosa derrota frente al Ludogorets el pasado jueves en la Europa League (3-2), donde el técnico rotó en algunas posiciones para llegar en condiciones óptimas al duelo frente al Espanyol.

HORARIO DEL CELTA - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y RCD Espanyol, correspondiente a la 14ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en España.

DÓNDE VER EL CELTA - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Espanyol se podrá ver en directo a través de DAZN España.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.