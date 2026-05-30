Informe SPORT
RCD ESPANYOL
Los cedidos que vuelven al Espanyol: ¿tienen hueco en el primer equipo?
Hasta nueve futbolistas regresarán a la entidad blanquiazul tras haber jugado a préstamo durante la temporada 25/26: Javi Hernández y Marcos Fernández, los más destacados
El RCD Espanyol dio comienzo este viernes a la 'operación salida'. El club blanquiazul anunció cinco bajas de una tacada que aligeran la plantilla -en algún caso, como la de Carlos Romero, la debilita- y que permitirán a Monchi empezar a trabajar en un mercado de fichajes que se prevé movido y en el que irá de la mano con el entrenador Manolo González.
Eso sí, las bajas de Carlos Romero, Ramon Terrats, Charles Pickel, Cyril Ngonge (cedidos) y Fernando Calero (finaliza contrato) no serán ni mucho menos las únicas que se produzcan este verano en Cornellà-El Prat. Y es en el capítulo de futbolistas cedidos que deberían regresar al Espanyol donde podríamos encontrar la gran mayoría de bajas de cara al próximo curso.
Nueve cedidos, tres opciones y posible rédito económico
En ese sentido, la nueva dirección general deportiva deberá analizar individualmente a cada uno de los canteranos o jugadores pericos que la entidad ha tenido a préstamo en otros clubes esta temporada. Hasta ocho futbolistas se marcharon cedidos el pasado verano, a los que se añadió Javi Hernández durante el mercado de invierno.
Todos ellos regresarán el próximo 30 de junio en un sinfín de carpetas por cerrar, con algunos habiéndose ganado una oportunidad en el primer equipo -veremos si lo logran- y otros destinados a un futuro lejos del RCDE Stadium. Será tarea de Monchi -y de Manolo González- decidir en cada caso con tres opciones: formar parte de la plantilla, una nueva cesión o una venta definitiva.
Cualquier alternativa, eso sí, será beneficiosa para el club, que podría sacar rendimiento económico de todos ellos, puesto que muchos son canteranos y otros como Marcos Fernández o Pablo Ramón se han revalorizado en Segunda tras ser firmados por Fran Garagarza a coste cero.
Dos cesiones muy positivas
Analizando caso por caso, las cesiones más destacadas han sido las de Marcos Fernández y Javi Hernández. El delantero del AD Ceuta se ha hinchado a marcar goles en Segunda División (13), siendo pieza clave para que su equipo lograra la permanencia en su primera temporada en LaLiga Hypermotion.
Por su parte, el mediapunta se marchó en enero tras no tener oportunidades con Manolo González después de su lesión. En media temporada en el Mirandés, Javi Hernández le ha lavado la cara al cuadro jabato siendo el gran líder con 7 goles en solo 20 partidos, y ayudando a que el equipo afronte la última jornada dependiendo de sí mismo para lograr la salvación en LaLiga Hypermotion.
Rafa Bauza y Roger Hinojo, curtidos
Compañero suyo en Anduva está siendo Rafa Bauza, futbolista que ha disfrutado de una gran cantidad de minutos (el cedido que más ha jugado) y que se ha curtido en el barro de la Segunda División. Caso parecido al de Roger Hinojo, con más de 3.000 minutos de protagonismo en una Cultural Leonesa que, sin embargo, descendió a Primera RFEF la pasada jornada.
También se puede catalogar como positiva la cesión de Pablo Ramón al Racing de Santander, donde fue pieza clave para el ascenso a Primera siendo titular en 22 de los 27 partidos que ha disputado y pese a haber atravesado una lesión que le apartó dos meses de los terrenos de juego. Eso sí, el central apunta a quedarse en Cantabria al menos una temporada más.
Y en el polo opuesto, Justin Smith ha disfrutado de minutos de gran importancia en el Real Sporting pero sin terminar de explotar, mientras que José Gragera ha vivido en el ostracismo en el Dépor, Omar Sadik solo ha anotado tres goles en el Pau FC de la Ligue 2 de Francia y Hugo Pérez mejoró sensaciones en el Nàstic en 2026 tras estar cedido hasta enero en el Huesca.
La situación de los cedidos, al detalle
- Edad: 23 años
- Posición: Delantero centro
- Equipo cedido: AD Ceuta (permanencia en LaLiga Hypermotion)
- Minutos: 2.928 (falta un partido)
- Goles: 13
- Contrato: 2028
- Valor de mercado: 1 millón de euros
- Competencia: Roberto Fernández y Kike García
- Valoración de la cesión: Muy positiva
- Edad: 24 años
- Posición: Defensa central
- Equipo cedido: Racing de Santander (ascenso a LaLiga)
- Minutos: 1.969 (falta un partido)
- Goles:
- Contrato: 2028
- Valor de mercado: 1 millón de euros
- Competencia: Leandro Cabrera, Clemens Riedel y Miguel Rubio
- Valoración de la cesión: Positiva
- Edad: 26 años
- Posición: Mediocentro
- Equipo cedido: RC Deportivo (ascenso a LaLiga)
- Minutos: 735 (falta un partido)
- Goles:
- Contrato: 2028
- Valor de mercado: 1,5 millones de euros
- Competencia: Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito
- Valoración de la cesión: Negativa
- Edad: 23 años
- Posición: Mediocentro
- Equipo cedido: Real Sporting (permanencia en LaLiga Hypermotion)
- Minutos: 1.871
- Goles:
- Contrato: 2027
- Valor de mercado: 500.000 euros
- Competencia: Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito
- Valoración de la cesión: Regular
- Edad: 22 años
- Posición: Mediapunta
- Equipo cedido: Mirandés (permanencia por lograr en LaLiga Hypermotion)
- Minutos: 1.849 (llegó en enero y falta un partido)
- Goles: 7
- Contrato: 2028
- Valor de mercado: 1 millón de euros
- Competencia: Edu Expósito
- Valoración de la cesión: Muy positiva
- Edad: 21 años
- Posición: Mediocentro
- Equipo cedido: Mirandés (permanencia por lograr en LaLiga Hypermotion)
- Minutos: 3.178 (falta un partido)
- Goles: 4
- Contrato: 2028
- Valor de mercado: 1 millón de euros
- Competencia: Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito
- Valoración de la cesión: Positiva
- Edad: 21 años
- Posición: Lateral izquierdo
- Equipo cedido: Cultural Leonesa (descenso a Primera Federación)
- Minutos: 3.030 (falta un partido)
- Goles: 1
- Contrato: 2030
- Valor de mercado: 1 millón de euros
- Competencia: José Salinas y posible fichaje de Hartman
- Valoración de la cesión: Positiva
- Edad: 23 años
- Posición: Defensa central
- Equipo cedido: Huesca (descenso a Primera Federación) y Nàstic (permanencia en Primera Federación)
- Minutos: 1.202
- Goles:
- Contrato: 2028
- Valor de mercado: 200.000 euros
- Competencia: Leandro Cabrera, Clemens Riedel y Miguel Rubio
- Valoración de la cesión: Negativa
- Edad: 22 años
- Posición: Delantero centro
- Equipo cedido: Pau FC (permanencia en la Ligue 2 francesa)
- Minutos: 1.616
- Goles: 3
- Contrato: 2028
- Valor de mercado: 800.000 euros
- Competencia: Roberto Fernández y Kike García
- Valoración de la cesión: Negativa
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