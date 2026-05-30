Los cedidos que vuelven al Espanyol: ¿tienen hueco en el primer equipo?

El RCD Espanyol dio comienzo este viernes a la 'operación salida'. El club blanquiazul anunció cinco bajas de una tacada que aligeran la plantilla -en algún caso, como la de Carlos Romero, la debilita- y que permitirán a Monchi empezar a trabajar en un mercado de fichajes que se prevé movido y en el que irá de la mano con el entrenador Manolo González.

Eso sí, las bajas de Carlos Romero, Ramon Terrats, Charles Pickel, Cyril Ngonge (cedidos) y Fernando Calero (finaliza contrato) no serán ni mucho menos las únicas que se produzcan este verano en Cornellà-El Prat. Y es en el capítulo de futbolistas cedidos que deberían regresar al Espanyol donde podríamos encontrar la gran mayoría de bajas de cara al próximo curso.

Nueve cedidos, tres opciones y posible rédito económico

En ese sentido, la nueva dirección general deportiva deberá analizar individualmente a cada uno de los canteranos o jugadores pericos que la entidad ha tenido a préstamo en otros clubes esta temporada. Hasta ocho futbolistas se marcharon cedidos el pasado verano, a los que se añadió Javi Hernández durante el mercado de invierno.

Todos ellos regresarán el próximo 30 de junio en un sinfín de carpetas por cerrar, con algunos habiéndose ganado una oportunidad en el primer equipo -veremos si lo logran- y otros destinados a un futuro lejos del RCDE Stadium. Será tarea de Monchi -y de Manolo González- decidir en cada caso con tres opciones: formar parte de la plantilla, una nueva cesión o una venta definitiva.

Cualquier alternativa, eso sí, será beneficiosa para el club, que podría sacar rendimiento económico de todos ellos, puesto que muchos son canteranos y otros como Marcos Fernández o Pablo Ramón se han revalorizado en Segunda tras ser firmados por Fran Garagarza a coste cero.

Dos cesiones muy positivas

Analizando caso por caso, las cesiones más destacadas han sido las de Marcos Fernández y Javi Hernández. El delantero del AD Ceuta se ha hinchado a marcar goles en Segunda División (13), siendo pieza clave para que su equipo lograra la permanencia en su primera temporada en LaLiga Hypermotion.

Marcos Fernández, del Espanyol, cedido en el Ceuta / Instagram

Por su parte, el mediapunta se marchó en enero tras no tener oportunidades con Manolo González después de su lesión. En media temporada en el Mirandés, Javi Hernández le ha lavado la cara al cuadro jabato siendo el gran líder con 7 goles en solo 20 partidos, y ayudando a que el equipo afronte la última jornada dependiendo de sí mismo para lograr la salvación en LaLiga Hypermotion.

Rafa Bauza y Roger Hinojo, curtidos

Compañero suyo en Anduva está siendo Rafa Bauza, futbolista que ha disfrutado de una gran cantidad de minutos (el cedido que más ha jugado) y que se ha curtido en el barro de la Segunda División. Caso parecido al de Roger Hinojo, con más de 3.000 minutos de protagonismo en una Cultural Leonesa que, sin embargo, descendió a Primera RFEF la pasada jornada.

Rafel Bauza, jugador del Mirandés, cedido por el Espanyol / Instagram

También se puede catalogar como positiva la cesión de Pablo Ramón al Racing de Santander, donde fue pieza clave para el ascenso a Primera siendo titular en 22 de los 27 partidos que ha disputado y pese a haber atravesado una lesión que le apartó dos meses de los terrenos de juego. Eso sí, el central apunta a quedarse en Cantabria al menos una temporada más.

Y en el polo opuesto, Justin Smith ha disfrutado de minutos de gran importancia en el Real Sporting pero sin terminar de explotar, mientras que José Gragera ha vivido en el ostracismo en el Dépor, Omar Sadik solo ha anotado tres goles en el Pau FC de la Ligue 2 de Francia y Hugo Pérez mejoró sensaciones en el Nàstic en 2026 tras estar cedido hasta enero en el Huesca.

La situación de los cedidos, al detalle

Marcos Fernández Edad: 23 años

23 años Posición: Delantero centro

Delantero centro Equipo cedido: AD Ceuta (permanencia en LaLiga Hypermotion)

AD Ceuta (permanencia en LaLiga Hypermotion) Minutos: 2.928 (falta un partido)

2.928 (falta un partido) Goles: 13

13 Contrato: 2028

2028 Valor de mercado: 1 millón de euros

1 millón de euros Competencia: Roberto Fernández y Kike García

Roberto Fernández y Kike García Valoración de la cesión: Muy positiva

Pablo Ramón Edad: 24 años

24 años Posición: Defensa central

Defensa central Equipo cedido: Racing de Santander (ascenso a LaLiga)

Racing de Santander (ascenso a LaLiga) Minutos: 1.969 (falta un partido)

1.969 (falta un partido) Goles:

Contrato: 2028

2028 Valor de mercado: 1 millón de euros

1 millón de euros Competencia: Leandro Cabrera, Clemens Riedel y Miguel Rubio

Leandro Cabrera, Clemens Riedel y Miguel Rubio Valoración de la cesión: Positiva

José Gragera Edad: 26 años

26 años Posición: Mediocentro

Mediocentro Equipo cedido: RC Deportivo (ascenso a LaLiga)

RC Deportivo (ascenso a LaLiga) Minutos: 735 (falta un partido)

735 (falta un partido) Goles:

Contrato: 2028

2028 Valor de mercado: 1,5 millones de euros

1,5 millones de euros Competencia: Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito

Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito Valoración de la cesión: Negativa

Justin Smith Edad: 23 años

23 años Posición: Mediocentro

Mediocentro Equipo cedido: Real Sporting (permanencia en LaLiga Hypermotion)

Real Sporting (permanencia en LaLiga Hypermotion) Minutos: 1.871

1.871 Goles:

Contrato: 2027

2027 Valor de mercado: 500.000 euros

500.000 euros Competencia: Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito

Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito Valoración de la cesión: Regular

Javi Hernández Edad: 22 años

22 años Posición: Mediapunta

Mediapunta Equipo cedido: Mirandés (permanencia por lograr en LaLiga Hypermotion)

Mirandés (permanencia por lograr en LaLiga Hypermotion) Minutos: 1.849 (llegó en enero y falta un partido)

1.849 (llegó en enero y falta un partido) Goles: 7

7 Contrato: 2028

2028 Valor de mercado: 1 millón de euros

1 millón de euros Competencia: Edu Expósito

Edu Expósito Valoración de la cesión: Muy positiva

Rafa Bauzà Edad: 21 años

21 años Posición: Mediocentro

Mediocentro Equipo cedido: Mirandés (permanencia por lograr en LaLiga Hypermotion)

Mirandés (permanencia por lograr en LaLiga Hypermotion) Minutos: 3.178 (falta un partido)

3.178 (falta un partido) Goles: 4

4 Contrato: 2028

2028 Valor de mercado: 1 millón de euros

1 millón de euros Competencia: Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito

Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito Valoración de la cesión: Positiva

Roger Hinojo Edad: 21 años

21 años Posición: Lateral izquierdo

Lateral izquierdo Equipo cedido: Cultural Leonesa (descenso a Primera Federación)

Cultural Leonesa (descenso a Primera Federación) Minutos: 3.030 (falta un partido)

3.030 (falta un partido) Goles: 1

1 Contrato: 2030

2030 Valor de mercado: 1 millón de euros

1 millón de euros Competencia: José Salinas y posible fichaje de Hartman

José Salinas y posible fichaje de Hartman Valoración de la cesión: Positiva

Hugo Pérez Edad: 23 años

23 años Posición: Defensa central

Defensa central Equipo cedido: Huesca (descenso a Primera Federación) y Nàstic (permanencia en Primera Federación)

Huesca (descenso a Primera Federación) y Nàstic (permanencia en Primera Federación) Minutos: 1.202

1.202 Goles:

Contrato: 2028

2028 Valor de mercado: 200.000 euros

200.000 euros Competencia: Leandro Cabrera, Clemens Riedel y Miguel Rubio

Leandro Cabrera, Clemens Riedel y Miguel Rubio Valoración de la cesión: Negativa