Casting abierto en la zaga del Espanyol

El Espanyol tiene decidido sufrir menos que la temporada pasada en la que consiguió la permanencia en Primera División con una victoria en la última jornada contra Las Palmas. Y va por el buen camino después de sumar siete puntos en las tres primeras jornadas ligueras con dos victorias en el RCDE Stadium (Atlético de Madrid y Osasuna) y un empate a domicilio (Real Sociedad).

Una vez más, Manolo González está siendo capaz de sacar la mejor y más competitiva versión de sus jugadores. Efectivos en ataque, el Espanyol también está creciendo en la parcela defensiva, donde destacó el curso pasado. En el debut contra los colchoneros recibió un tanto, mientras que en Anoeta se vio superado en dos ocasiones en la segunda mitad del duelo.

Sin embargo, ya en el último duelo contra Osasuna logró dejar la portería a cero, un factor que va a ser clave a lo largo de la temporada. En ese sentido, la defensa perica está muy asentada en los laterales, con Omar El Hilali y Carlos Romero como indiscutibles, pero hay más dudas en el eje de la zaga. Hasta la fecha, Leandro Cabrera ha sido inamovible por su gran rendimiento y liderazgo sobre el terreno de juego. Pero sí ha habido más cambios con su pareja en el central.

Fernando Calero partió de titular ante el Atlético de Madrid y Osasuna, sin embargo, Miguel Rubio acompañó a Cabrera en la zaga en la visita a la Real Sociedad. Aunque ambos han demostrado ser jugadores de garantías para ocupar la posición de central, el defensor castellanoleonés parece estar un paso por delante sobre todo por su experiencia al máximo nivel.

Pero además en los últimos días de mercado el Espanyol firmó a Clemens Riedel por cerca de 1,5 millones de euros. El central alemán aterrizó en Cornellà procedente del SV Darmstadt 98 y firmó por cuatro temporadas. A sus 22 años, es una apuesta de futuro, pero también puede aportar mucho en el presente gracias a su buen dominio del balón y sus excelentes fundamentos defensivos.

Con Cabrera fijo, la duda para Manolo González reside en quien será el acompañante del uruguayo en la zaga de cara al próximo partido de Liga contra el Mallorca. Tres jugadores para una posición. Calero, Rubio o Riedel, la gran incógnita perica para seguir soñando...