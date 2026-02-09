Castigo excesivo para un Espanyol que alarga su drama en La Cerámica

Es febrero, pero el Espanyol todavía no puede despertarse de la pesadilla que está siendo este año. La visita a La Cerámica estaba marcada como una cita muy complicada, pero el castigo terminó siendo excesivo para un equipo que sufrió de todo ante el Villarreal: fallos arbitrales, un gol en propia puerta y la efectividad de los de Marcelino, con pocas oportunidades pero certeros en todas ellas para el 4-1 final.

Llegaba el conjunto blanquiazul a La Cerámica con mucho trabajo por hacer. Un punto de los últimos 15 posibles se antojaba poco para un equipo que coronó la primera vuelta en la quinta plaza, pero que entró al 2026 con el pie izquierdo. Al frente, un Villarreal potente y un viejo conocido como capitán: Gerard Moreno. El '7' ya le había marcado a su amado Espanyol en la primera vuelta. Pero no pudo estar, a pesar de ser anunciado como titular: unas molestias de última hora le dejaron en el banquillo.

Su lugar lo tomó Buchanan. Y con él llegaron las incursiones más peligrosas de un Villarreal que se abonaba al canadiense y a Pépé para buscar las cosquillas de José Salinas, titularidad 'obligada' en el Espanyol por la baja de Carlos Romero -propiedad del Villarreal-. Se notó mucho, no solo porque el zurdo es el mejor jugador del equipo en varias facetas. También porque la poca continuidad de Salinas se notó en los duelos individuales.

Los jugadores reclaman al árbitro por el penalti anulado / EFE

Tampoco tuvo el cuadro de Manolo la incursión ofensiva característica de Romero. Pero Dolan, acomodado en banda izquierda en una novedad táctica, hizo buenos los primeros minutos para el visitante. Suyo fue el centro que Roberto no alcanzó a rematar en los primeros compases, y suyo también fue el envío que derivó en la apertura del marcador: un remate de Omar El Hilali en el área libre de marca que valía para sacudirse de los males. ¿El problema? Cordero Vega advirtió una muy dudosa falta de Roberto a Cardona. Una polémica más.

Y del 0-1 que negó el colegiado cántabro -junto al VAR Pizarro Gómez- al 1-0 de Mikautadze. Porque el georgiano ignoró que su rival estaba mejor y se inventó un remate acrobático en el área tras la bajada de Buchanan, fulminando a un Dmitrovic desprotegido. Volvían los fantasmas pericos y Manolo lo advertía en la banda, animando a los suyos para seguir el guion de un partido que el Espanyol no quería dejar descarrilar. Poco pudo hacer: primero porque Salinas, intentando despejar un centro, remató a su propia portería y batió a Dmitrovic para el 2-0. Y segundo, porque Cordero Vega tampoco vio una falta clara de Gueye a Calero en la jugada previa. Era el tiro de gracia para un Espanyol batido anímicamente.

Una segunda parte para sentenciar

La segunda parte, entonces, iba a ser poco más que un ejercicio de supervivencia. El cuarto de la Liga, venciendo 2-0 en casa, no iba a ser fácil de remontar. Riedel ingresó en lugar de Calero. Pero nada arregló los fallos en la zaga de Manolo. Pépé le dio la bienvenida al central alemán con una jugada que le dejó muy señalado, plantándose luego en el área y marcando de zurda el 3-0 en apenas 5' tras el descanso.

Y, diez minutos más tarde, Moleiro hizo lo propio con el cuarto ante un Dmitrovic impotente. La goleada estaba servida, y pudo ser peor, pero se maquilló el resultado sobre el final con la entrada de Ngonge. El fichaje se estrenó con buenos minutos y un centro preciso al área, de córner, fue rematado por Cabrera para el 4-1 definitivo. Un castigo excesivo. Y un drama que no cesa este 2026.