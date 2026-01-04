Castigo excesivo para el Espanyol

El Espanyol cayó derrotado contra el FC Barcelona en un derbi en el que mereció mucho más. El cuadro perico completo un excelente partido delante de un rival de entidad, pero entre la falta de acierto de cara a puerta y los milagros de Joan Garcia frustraron todas las opciones de los locales. No fue capaz de sumar nada contra los azulgranas.

Los hombres de Manolo González plantearon un enfrentamiento de tú a tú contra su máximo rival. El equipo blanquiazul dispuso de múltiples ocasiones para estrenar el marcador, además de completar un enorme ejercicio defensivo para evitar los embistes del FC Barcelona. Pero no fue suficiente para superar a un cuadro azulgrana letal. El conjunto culé rompió el duelo con el gol de Dani Olmo en el minuto 84 y lo mató con el segundo de Robert Lewandowski.

Pese a la derrota, el esfuerzo, la garra y el buen juego de su equipo permitió, tanto a la afición como a la propia plantilla, muy orgulloso del partido realizado. "No podemos reprocharnos nada, el equipo está con la cabeza alta. Nos hemos merecido algo más y hay que seguir", indicó Carlos Romero a los medios del club tras el partido. En la misma línea, Manolo González afirmó estar "muy orgulloso del equipo y del público, de cómo ha ayudado".

Lo cierto es que, pese al tropiezo, el Espanyol demostró por qué está tan arriba en la clasificación. Tras 18 jornadas de LaLiga, los blanquiazules continúan en la quinta plaza de la tabla con 33 puntos, muy cerca de asegurar el objetivo de la permanencia y empezar a soñar con cotas mayores, como las competiciones europeas. Y es que este traspié contra el FC Barcelona en ningún caso empaña la excelente temporada que está completando el equipo catalán.

Eso sí, el vestuario perico no se conforma con ofrecer una buena imagen, sino que mantiene intacta la ambición de ganar en cualquier escenario y frente a cualquier rival. "No podemos permitir que un equipo como el Barcelona nos pille en una contra en campo abierto y nos meta gol. Para hacer algo contra ellos debes marcar las ocasiones que tienes", analizó Marko Dmitrovic.

Cabe destacar que la derrota contra el Barça también frenó una impecable racha de cinco victorias consecutivas del equipo perico en LaLiga. Llegaba tras vencer a Sevilla, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Getafe y Sevilla, pero no pudo prolongar esta excelente dinámica frente a los azulgranas. De esta manera, los de Hansi Flick también evitaron que igualara su mejor racha en el campeonato liguero desde la temporada 1998-99, con Miguel Ángel Brindisi en el banquillo. Excesivo castigo para un Espanyol que fue mejor sobre el terreno de juego.