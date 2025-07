Otro 'caso Joan Garcia' en el Espanyol

La salida de Joan Garcia al FC Barcelona no sentó nada bien a los aficionados pericos, que vieron como un canterano y referente del equipo se marchaba para reforzar al eterno rival. Aunque en el Espanyol eran conscientes de la dificultad de retener al guardameta de Sallent, su fichaje por el conjunto azulgrana fue como una auténtica 'puñalada en el corazón'.

Sin embargo, cabe destacar que el pago de la cláusula del portero catalán, junto a la ampliación de capital, ha permitido al Espanyol volver a la regla 1:1 y tener más margen de maniobra en el actual mercado de fichajes, donde ya han incorporado hasta diez jugadores con el objetivo de volver a conseguir la permanencia en la Primera División del fútbol español.

Joan Garcia durante un entrenamiento en el gimnasio como portero del FC Barcelona / FCB

Pero el viaje de Joan Garcia desde el Espanyol al FC Barcelona puede no ser el último. Según adelanta 'Pericos Marca', Roger Martínez se incorporará al Barça Atlètic después de rescindir su contrato con la entidad perica hace apenas unas semanas. El centrocampista llegó al club en 2018 y, tras siete años vistiendo la camiseta blanquiazul, se desvinculó este verano.

"Nunca pensé que este momento llegaría. Pero ha llegado la hora de separar nuestros caminos. Llegué al club con 14 años, con la máxima ilusión de seguir creciendo como futbolista y como persona. A día de hoy, puedo decir que soy quien soy gracias a vosotros", expresó en una emotiva carta para despedirse de los aficionados pericos.

En esta nota agradeció el apoyo de los trabajadores del Espanyol y mandó un mensaje a la afición blanquiazul: "Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en este camino: jugadores, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, utilleros, trabajadores de la ciudad deportiva… sin vosotros, no habría conseguido el sueño de debutar con el primer equipo en Primera división. Gracias también a vosotros, afición, por el cariño que me mostrasteis desde el primer día que llegué. Ha sido un orgullo representar este escudo y estos colores. Siempre en mi corazón. 21. Gracias RCD Espanyol".

Roger Martínez, que debutó con el primer equipo perico en 2023 con Diego Martínez en el banquillo, se marchó cedido la temporada pasada al CD Lugo de Primera Federación. El mediocampista fue una pieza fundamental en el equipo gallego, con 34 partidos jugados, 28 de ellos partiendo como titular. Y ahora todo apunta a que vestirá de azulgrana la próxima temporada...