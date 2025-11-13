Carta de Fran Garagarza tras el infarto sufrido

El pasado 4 de noviembre se encendieron todas las alarmas al conocerse que Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, había sufrido un infarto agudo de miocardio que obligó a su ingreso en un centro hospitalario. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto y actualmente se encuentra recuperándose de manera progresiva.

Tanto el Espanyol como sus aficionados se volcaron con el de Mutriku, con continuas muestras de afecto que el propio Garagarza ha querido agradecer. Este jueves, el club perico emitió una carta donde el director deportivo y su familia agradecen "las innumerables muestras de cariño recibidas en los últimos días. Sobre todo, con vuestro respeto y aprecio hacia nuestra intimidad y privacidad".

"Queremos agradecer el apoyo mostrado por todos vosotros desde el primer día. Comenzando por Alan Pace y la propiedad del Espanyol, la directiva, el entrenador y su cuerpo técnico, los jugadores, toda la gente que conforma La21 y sus empleados y empleadas, sin olvidar a esa maravillosa afición que también nos está arropando desde el primer minuto", prosigue la nota.

Además, Fran Garagarza también aprovechó este comunicado para enviar un mensaje de ánimo a Carlos Mira, fotógrafo del club, además de agradecer a todos los estamentos del mundo del fútbol: "Nos emocionó ver vuestra pancarta en el estadio y el cariño que también entregasteis a Carlos Mira, a quien aprovechamos para enviar mucho ánimo. No queremos dejar de lado a toda la gente del fútbol que ha mandado sus mejores deseos, desde federaciones, ligas, clubes, directivos, técnicos, futbolistas, hasta llegar a nuestros amigos y allegados. Y, especialmente, nos gustaría hacer público nuestro agradecimiento a los médicos y sanitarios".

Por último, el director deportivo reconoce seguir de cerca al Espanyol y se muestra confiado por el trabajo de su equipo durante su ausencia. "Estoy reconfortado por las muestras de cariño y por cómo seguís apoyando incondicionalmente a nuestro equipo. Sigo al tanto de cómo va el Espanyol, y también me muestro confiado por la labor de mi equipo de trabajo durante esta ausencia", finaliza.