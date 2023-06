Carta abierta al presidente: "Chen, no podemos seguir así"

Los accionistas ‘secundarios’ del Espanyol se dirigen al propietario chino para mostrar su preocupación por la situación que vive el club tras el descenso Jaume Ballester, Néstor Oller y Sergio Oliveró, propietarios del 1% restante de las acciones, le ofrecen ayuda con una posible venta de la entidad

Los ‘máximos’ accionistas del Espanyol por detrás de Rastar Group, Jaume Ballester, Néstor Oller y Sergio Oliveró, se han dirigido al presidente Chen Yansheng con una carta abierta en la que muestra su preocupación por la situación del club tras el descenso a Segunda División.

“El deber nos empuja como espanyolistas a dirigirle esta carta para encontrar soluciones”, explican antes de mostrar su decepción: “Presidente Chen, no podemos seguir así. El Espanyol puede descender, pero no convertirse en un club de Segunda y vamos camino de ello. En 2016, nos conminó a venderle nuestras acciones ante una ampliación de capital que no se completó. Y ahora estamos en el peor momento de nuestra historia”.

Los tres siguientes a Rastar, que posee el 99% de las acciones, en la escala de propiedad del club hablan en la carta de “vertebración de la estructura deportiva”, de “profesionalización de la estructura corporativa” y de “capacidad de maniobra en la gestión” como las “líneas maestras” que debería seguir el proyecto.

“No se puede gobernar un club a distancia, los dos descensos bajo su mandato lo confirman. Déjenos ayudarle para situar al club donde le corresponde. Si su deseo es vender la entidad, de forma total o parcial, permítanos ayudarle a buscar una salida adecuada y digna para usted, teniendo en cuenta el esfuerzo económico que realizó en su día para reflotar el club”, concluyen.