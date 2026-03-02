Carlos Romero sigue siendo un jugador diferencial

La temporada de Carlos Romero está siendo simplemente sensacional. Sin duda, uno de los mejores laterales zurdos de esta Liga. Por calidad y, sobre todo, por trascendencia en el juego de un Espanyol que, pese a haber sufrido un bajón en los últimos partidos, sigue estando ahí arriba. Y lo está gracias a un futbolista que ante el Elche volvió a demostrar que es un activo tremendo en el ataque blanquiazul, seguramente una de las notas más desequilibrantes del equipo.

En el Martínez Valero, y tras asistencia de Edu Expósito, el otro futbolista con mejor pie del conjunto de Manolo González, Carlos Romero anotó un auténtico golazo llegando desde atrás. Se recorrió medio campo, controló y, con el interior de su pie izquierdo, la puso en la mismísima escuadra. Un tanto que le servía al equipo para ponerse 1-2 y silenciar el estadio ilicitano, aunque finalmente no sirvió para sellar la victoria.

Rendimiento brutal

Sea como fuere, el tanto sirve para reivindicar su figura, sobre todo después de que en las últimas semanas se empezara a poner en duda su rendimiento. El Espanyol ha caído en picado en cuanto a resultados y ello, como no puede ser de otra manera, ha afectado al estado de forma de algunos futbolistas, incluido un Romero que no ha podido explotar todo su potencial. Sin embargo, en Elche demostró que cuando el equipo puede atacar, sigue siendo tan decisivo como lo viene siendo toda la temporada.

En lo que llevamos de campaña, Romero ha anotado ya cinco tantos y ha repartido dos asistencias siendo lateral izquierdo, convirtiéndose en uno de los defensores más prolíficos de las cinco grandes ligas. Sin ir más lejos, el nivel del lateral cedido por el Villarreal le ha dado al Espanyol diez puntos en esta Liga de los 36 que atesora el equipo.

Unos números de futbolista top que deben servir al conjunto blanquiazul para seguir luchando por esas posiciones europeas y, sobre todo, para acabar con una dinámica que empieza a preocupar. El descenso está todavía muy lejos, pero hay que cerrar la permanencia lo antes posible.