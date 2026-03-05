Carlos Romero: "Ojalá me llame Luis de la Fuente; si Manolo lo dice será por algo..."

El Espanyol ha sufrido un bajón enorme en 2026. Pero hay una serie de futbolistas que siguen ofreciendo un gran nivel y que permiten darle al vestuario ese punto de positivismo que podría faltar tras nueve jornadas consecutivas sin ganar. Uno de esos jugadores es Carlos Romero, que sigue aportando tanto defensivamente como, sobre todo, en el aspecto ofensivo, destapando una faceta de la que había carecido hasta entonces y que le podría abrir las puertas de la selección.

Sobre todo ello se pronunció el lateral del Espanyol, que en rueda de prensa en la Dani Jarque quiso centrar el foco en el próximo partido frente al Real Oviedo y que sigue sin querer hablar de su futuro lejos de la entidad perica pese a que su marcha en verano es un hecho.

La clave para ganar: "Lo principal es cerrar la portería. Es obvio que estamos encajando goles que no nos gustarían. Y luego nos penalizan acciones como en Elche, que tenemos el 1-3 y no conseguimos cerrarlo. Son detalles que nos falta, pero el equipo está bien, tiene las cosas claras y este mes esperamos conseguir las máximas victorias antes del parón".

Faceta goleadora: "Ojalá le dé muchos más puntos al Espanyol. Para eso entrenas y juegas, para sumar lo máximo a tu equipo. El otro día fue una pena el penalti, pero debo seguir en esta línea, ayudando al equipo y consiguiendo mi mejor nivel".

Objetivo antes del parón: "Cada partido es importante de aquí a final de temporada. Ganar te permite colocarte mejor en la clasificación. Creo que el equipo es muy ambicioso. A mí personalmente me gusta ganar cada partido y vamos a intentar eso, primero contra el Real Oviedo, en una oportunidad bonita en casa para conseguir la primera victoria de este año, que se nos está complicando. A partir de ahí, a ver hasta dónde llegamos".

Ganar al Oviedo para un cambio de chip: "Sí. Algunos partidos se nos han escapado en el tramo final, en Mestalla, contra el Celta, ante el Elche... Son partidos que si cierras, cuentas los puntos y miras dónde estás en la clasificación... El equipo debe conseguir la victoria como sea y olvidarse ya de lo que ha pasado".

¿Es el mejor momento de su carrera?: "Sí, yo creo que sí. Me encuentro muy bien, pero es verdad que el equipo no viene bien en este 2026. Si te pones a mirar el año entero, es una temporada sensacional, estamos séptimos, me encuentro muy bien, estoy aportando números y debo recuperar mi mejor versión. Hay tramos en la temporada para todo el mundo, pero estoy a gusto".

Cómo está el vestuario: "Nervios no, pero sí ganas y un poco de necesidad. Hay que sumar de tres y olvidarte de lo que has pasado porque se han escapado puntos que teníamos en la mano".

Selección Española: "Ojalá me llame (Luis de la Fuente). Pero no, no lo ha hecho. Es muy difícil. Ahora mismo me centro en el Espanyol y a partir de ahí, ojalá algún día. Es un sueño jugar en la Selección Española, a todos nos gustaría. Pero para llegar ahí tienes que ser el mejor y competir a máximo nivel en tu equipo. Creo que lo estoy haciendo y estaré preparado por si llega el momento".

Las palabras de Manolo sobre la selección: "Si el míster lo dice, será por algo. Es el que más me conoce, me ve entrenar y competir. Y que diga eso de la selección habla bien de lo que estoy haciendo".

Autocrítica tras aquella derrota contra el Barça: "Ojalá saber qué nos ha pasado. Contra el Barça nos sentimos ganadores por cómo fue el partido y las oportunidades que tuvimos. Se nos escapó y a partir de ahí no sé qué pasó, pero el equipo pegó un bajón, no estábamos a gusto en el campo. Cada acción nos penalizaba en contra y los detalles ahora no caen de nuestro lado. Pero el equipo sigue siendo el mismo, los jugadores también".

Su futuro: "Lo dije cuando vine. Quería disfrutar cada semana aquí, porque no sé cuándo puede ser mi último partido. Ojalá pueda disfrutarlo muchísimo. Me quedo con todo, esa etapa que viví para darme cuenta de lo que me faltaba, vine con el objetivo de ser mejor jugador y lo he cumplido. El futuro no se sabe, no sabes qué pasará y las vueltas que da la vida, pero quiero disfrutar del Espanyol y dejarlo lo más arriba posible".

Caso Rafa Mir-Omar El Hilali: "Todos estamos con Omar, ahora es cosa de LaLiga. Hay una investigación, a ver qué pasa".