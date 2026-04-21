Carlos Romero: "El Espanyol es un club súper grande, pero no se valora porque está en la misma ciudad que otro"

La plantilla del RCD Espanyol es más que consciente de la preocupante dinámica que arrastra desde enero. Pese a no dar con la tecla en los últimos cuatro meses, el vestuario sigue confiando en solventar la permanencia cuanto antes. En ese sentido se pronunció este lunes Carlos Romero, uno de los futbolistas más destacados de la temporada blanquiazul.

El lateral de Torrent no encuentra explicación a la mala dinámica y no sabe cuál es la fórmula del éxito. "La verdad es que si lo supiéramos lo hubiéramos cambiado, ¿no? Aún no lo hemos encontrado, no sé qué pasa, la verdad es que yo no me lo explico muchas veces, intento pensar en qué estamos haciendo mal", aseguró en una entrevista para el 'Què t'hi jugues' de SER Catalunya, a la vez que lamentó la segunda vuelta porque "la primera que hicimos era para hacer un año bonito".

Pese a las catorce jornadas sin ganar y los seis puntos que separan al Espanyol del descenso, Romero afirmó que en el vestuario no hay miedo: "Creo que no hay que pensar en eso, ni mucho menos". “Nos hemos complicado nosotros mismos, pero ni mucho menos, estamos a seis puntos del descenso, con el gol average ganado al Elche. Hay margen de sobra, en eso no nos fijamos”, añadió. El conjunto de Manolo González viaja ahora a Vallecas, donde “toca a todos arremangarse, ponerse el mono y ganar sea como sea”.

"Un club súper grande"

Ya en el plano personal, Carlos Romero se mostró muy agradecido al Espanyol por haberle dado la oportunidad de establecerse en Primera División, aunque sus días en Cornellà-El Prat tienen fecha de caducidad: "El Espanyol me lo ha dado casi todo porque ha sido el que me ha puesto en Primera. Me voy a ir sin saber cuándo voy a volver o si volveré algún día, pero con la cabeza arriba, súper orgulloso de la afición, del equipo, del club y de cómo trabajan todos".

Carlos Romero, en el Camp Nou / Valentí Enrich

Y definió al RCD Espanyol como "un club súper grande" eclipsado por compartir ciudad con otro equipo: "Yo lo veía, la verdad es que siempre lo he visto como un club grande, a pesar de que muchas veces no se valora como toca porque estás en la misma ciudad que otro. Pero creo que el Espanyol es un club súper grande”.

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No se quedó ahí Carlos Romero en sus elogios a la entidad catalana, sino que además añadió que "históricamente los resultados están ahí, la historia está ahí, eso no la borrará nadie nunca"."Creo que a veces todos desde fuera deben hacer un esfuerzo y valorar un poco más a este escudo", concluyó tajantemente.