Carlos Romero: "Los equipos vienen con miedo al RCDE Stadium"

Carlos Romero es uno de los grandes responsables del buen inicio de temporada del Espanyol. El defensor, que disputa su segunda campaña como perico en calidad de cedido, se ha asentado en el carril izquierdo a un nivel muy alto. Fundamental en el once de Manolo González, el lateral de Torrent compareció ante los medios para repasar el momento del equipo y su rendimiento en estas primeras jornadas.

Romero reconoció que el objetivo del Espanyol continúa siendo la permanencia, pero que no rechazan luchar por cotas mayores: "La ambición es quedar lo más arriba posible, es lo que queremos. Lo primero es salvarse y a partir de ahí ver dónde podemos llegar. Creemos mucho en lo que hacemos y nos vemos capaces de hacer cosas bonitas".

El defensor perico calificó el próximo duelo contra el Betis como "un partido muy difícil". "Tienen jugadores muy buenos, una plantilla de nivel europeo. Será muy difícil ganarles, pero en casa somos muy fuertes, confiamos en nosotros y podemos hacerles daño. Pero hay que ir con pies de plomo, con cabeza, sabiendo que tienen jugadores que pueden hacerte mucho daño".

Eso sí, por el momento, el conjunto bético no ha ganado a domicilio esta temporada. "Siempre hay que aprovechar el jugar en casa. Fuera es muy complicado. Cuando los equipos vienen aquí, vienen con miedo, saben que la afición aprieta y que somos muy fuertes aquí", apuntó.

Carlos Romero también explicó las claves de este buen arranque de los pericos: "Lo que más hace que estemos así es la mentalidad. Empezamos el año pasado, desde invierno, con esa ambición de querer hacer las cosas bien. Toda la plantilla está enchufada, cree en el míster y en si misma. Eso es lo que hace que el grupo esté bien y dé una muy buena imagen. Nos vemos capaces de ganar a cualquier rival en cualquier campo. Intentamos ganar siempre".

"Acabamos salvándonos en la última jornada la temporada pasada y por eso sorprende que el Espanyol ahora esté arriba. Pero nos centramos en nosotros, no en lo de fuera. Tenemos las ideas muy claras, podemos hacer cosas bonitas este año. Queremos quedar lo más arriba posible", agregó.

En el ámbito individual, Romero agradeció la versión más ofensiva del equipo: "También puedo lucir yo más. Por mi estilo me gusta tener la pelota y participar arriba. Eso me favorece y estoy más a gusto que cuando nos costaba tener el balón. Ojalá que sigamos así".

Por último, admitió que tiene "muy buena relación con Salinas", su competencia directa en el lateral izquierdo. "Es una relación muy sana. Cuando mejor estemos, mejor para los dos. Tendremos más competencia y en cada partido tendrás que estar metido. Todos queremos jugar. Hay momentos y partidos para todos, trabajamos para hacernos mejores el uno al otro", finalizó.