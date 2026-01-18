Carlos Romero, el deseo de Mateu Alemany para el Atlético

Pese a acumular tres partidos sin sumar los tres puntos, pocos podían imaginar una primera vuelta de este nivel para el Espanyol. El conjunto perico sueña con algo más que la permanencia en Primera División tras 20 jornadas, aunque deberá revertir su actual mala racha de resultados, agravada por la última derrota ante el Girona.

Hay muchos nombres a resaltar en esta más que notable temporada de los pericos, pero, sin duda, resulta obligatorio destacar a Carlos Romero. El lateral de Torrent, que vive su segundo curso como blanquiazul, es una pieza fundamental en el esquema de Manolo González, convirtiéndose en uno de los mejores laterales izquierdos de todo el campeonato español.

Carlos Romero, autor de un golazo frente al Levante / RCD ESPANYOL

Es por ello que Romero ya ha despertado el interés de varios grandes equipos, entre ellos el Atlético de Madrid. Según señala el diario AS, el club rojiblanco pretende reforzar el carril izquierdo y su nombre gana fuerza en la agenda. El perfil del actual jugador del Espanyol gusta mucho a la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany, aunque su llegada sería planteable en verano, no en este mercado invernal.

El Atlético busca un jugador que eleve de verdad el nivel del lateral izquierdo, y Carlos Romero gusta mucho. Eso sí, no se trata de una operación sencilla ni barata. El lateral español regresará este verano al Villarreal tras finalizar su cesión en el Espanyol y cuenta con una cláusula de 45 millones de euros con el club ‘groguet’. Además, no le faltarán ofertas de la Premier League, donde varios equipos ya se han interesado por él.

Levante UD - RCD Espanyol | El gol de Carlos Romero / LALIGA

Lo cierto es que parece prácticamente imposible que Carlos Romero pueda continuar la próxima temporada en el Espanyol. Aunque se siente muy a gusto en el club perico, su cláusula y el interés de los grandes equipos hacen que sea inviable que vuelva a vestir la camiseta blanquiazul. No obstante, por el momento, los aficionados podrán seguir disfrutando de su juego hasta el final de la temporada.