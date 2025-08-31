Carlos Romero catapulta al Espanyol a Europa

El RCD Espanyol afrontará el primer parón de selecciones de la temporada 2025/26 con la conciencia tranquila. No solo hizo los deberes en estas tres primeras jornadas ligueras, sino que sumó siete puntos de nueve posibles - ante rivales de entidad como Atlético de Madrid, Real Sociedad y Osasuna - y dormirá en Europa. Ni que decir tiene que aún es pronto para hacer cábalas, pero el triunfo del cuadro de Manolo González - con un solitario tanto de Carlos Romero - ante Osasuna dejó claro (una vez más) que el proyecto va volando (1-0).

En el Espanyol no se negocian los esfuerzos. Premisa clara de un Manolo González que se desvive animando, apretando o dando instrucciones a los suyos desde su área técnica (a veces incluso traspasando los límites del campo). Por ello, cuando el equipo anda falto de inspiración arriba o el rival imprime una marcha más, el espíritu competitivo es capaz de sacar a los pericos de más de un apuro.

Inicio frenético

Cornellà-El Prat vibró con el frenético inicio de un Espanyol que se instaló rápidamente en campo rival. Circulaciones rápidas de balón para generar espacios entre líneas o a la espalda de la zaga rojilla. Y presión asfixiante para propiciar el rápido robo cerca del área de Sergio Herrera. Que firmó una doble parada para mantener a flote a los suyos. Primero, fue bien abajo para repeler a banda un ajustado disparo de Pere Milla. Y, en la jugada posterior, le negaba un mano a mano a Kike García con una parada propia de un portero de balonmano. Minutos después, Puado intentaba un remate muy forzado en el segundo palo.

Reacción rojilla

Dominaba con claridad el cuadro perico en los primeros compases del partido. Pero Osasuna salió muy bien a la contra con un velocista como Victor Muñoz, que atrajo rivales y dejó solo a Budimir, que sacó un disparo raso, adivinado por un Dmitrovic que salvó la primera llegada peligrosa del conjunto de Alessio Lisci. Y, a partir de ahí, superado el ecuador de la primera mitad, Osasuna se vino arriba.

Edu Expósito sacó el brazo a pasear y derribó a Aimar en el borde del área. El '10' la forzó y se adueñó inmediatamente del balón. Se vio con confianza y su golpeo al palo largo se marchó rozando el larguero. Estaba creciendo Osasuna en el encuentro tras ese inicio tan poderoso de los de Manolo. Que agradecieron que, Rosier, que recibió un balón filtrado dentro del área y pudo probar el disparo, le pusiera un centro a Moncayola, que entraba desde segunda línea. El ex del Leganés tuvo dudas de si se encontraba en fuera de juego o no y se frenó. Y, pese a que se terminó señalando por Miguel Sesma, el carrilero estaba habilitado.

Romero impulsa al Espanyol

Así, salió del túnel de vestuarios con ímpetu un Espanyol que se topó rápidamente con el gol. Dolan, que encaró con atrevimiento a su par cada vez que le llegaba el balón, metió un mágico pase en profundidad a El Hilali, que le desdobló y puso un centro al área, repelido por la zaga rojilla. El despeje quedó muerto en la frontal y Carlos Romero fusiló el balón directo a la red.

CORNELLÁ (BARCELONA), 31/08/2025.- El defensa del Espanyol Carlos Romero celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que RCD Espanyol y Atlético Osasuna juegan este domingo en el RCDE Stadium. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Tanto Lisci como Manolo agitaron el avispero para, por un lado, darle otro aire al partido y, por el otro, conservar el resultado. Osasuna se asomó al área rival, pero sin éxito alguno. Dmitrovic atajó un disparo prácticamente sin ángulo de Budimir y el Espanyol se defendió con uñas y dientes con Urko para sumar piernas en la medular y Miguel Rubio para reforzar la línea defensiva. Catena perdonó el empate cuando solo tenía que empujar un centro raso de Boyomo.