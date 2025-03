Carlos Romero, sobre las amenazas por su entrada a Mbappé: "Tuve que aislarme de las redes sociales"

Carlos Romero se ha afianzado en la banda izquierda a base de trabajo y de un cambio de mentalidad que le ha permitido ganarse la confianza de Manolo González. El lateral blanquiazul compareció este jueves en rueda de prensa, donde habló de sus altibajos durante la temporada y se pronunció sobre las amenazas recibidas tras su acción polémica con Mbappé en el partido ante el Real Madrid.

"He cambiado mi mentalidad. Me relajé, pensaba que ya lo tenía todo hecho y me di un golpe de realidad. Ahora estoy mucho más centrado, defensivamente he mejorado muchas cosas con el míster y con vídeos, y creo que he dado un paso adelante. Con balón es más lo mío y lo que tenía que mejorar lo estoy haciendo. He podido darle la vuelta a la situación", explicó un autocrítico Carlos Romero.

Una vez fijo en el carril zurdo, al de Torrent no le gusta la idea de ocupar la posición de mediocentro de Pol Lozano, que será baja ante el Mallorca por sanción: "No es mi sitio, hay jugadores capacitados en la plantilla que quizás no tienen los minutos que querían como Aguado, Edu Expósito o Calero y que pueden jugar sin problemas ahí. Son opciones más reales que la mía".

Joan García y el partido aplazado

Este viernes, Luis de la Fuente presentará la lista de convocados para los cuartos de final de la Nations League. Cuestionado por una posible llamada a Joan García, Romero no dudó en elogiarle: "Eso lo sabe todo el mundo (que se lo merece). Está en un momento en el que es de los mejores del mundo y ahora mismo es una realidad. Por méritos tendría que ir sí o sí, es un porterazo, lo vemos entrenar cada día y es un espectáculo. Te das cuenta del portero que va a ser, de lo que es, el futuro que tiene por delante es increíble".

Sobre la fecha del partido aplazado ante el Villarreal, Carlos Romero fue tajante: "Jugar tres partidos fuera no lo quiere nadie. Ir a Vallecas, luego a La Cerámica y luego otra vez viajar a Balaídos. Para cualquier equipo, eso no es normal. Jugar tres partidos fuera con lo que nos jugamos no nos beneficia".

El lateral izquierdo, de hecho, iba a participar en el encuentro ante el Villarreal después de que el club pagase la cláusula del miedo para poder jugar ante el equipo al que pertenece. "A todo jugador le gusta que se le valore, ese gesto lo agradecí mucho. No sabía nada y me lo comunicaron Fran (Garagarza) y el míster y fue un gesto importante para mí", comentó Romero.

Amenazas en redes sociales

Preguntado por las amenazas que recibió en su día tras su entrada a Kylian Mbappé, Romero reveló que tuvo que aislarse de las redes sociales. "Ya ha pasado con más futbolistas, llegar al vestuario, coger el móvil y ver todo comentarios en redes sociales. Me los tuve que desactivar", comenzó diciendo.

"Mi pareja y yo nos aislamos, no queríamos recibir nada. Todo lo que leímos antes de quitar los comentarios era increíble. Que se me acuse de ir a hacer daño o lesionar e intentar acabar con la carrera de alguien son palabras mayores. Ningún jugador tendría esa intención, fue un lance fortuito. Incluso Kylian (Mbappé) no me dijo nada y no lo llevó a otro extremo", sentenció Romero.