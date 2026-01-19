Carlos Marcos, psicólogo y coach, sobre la violencia en el fútbol: "Ojalá el 'Peace and Love' fuese el predicado de los estadios"

Esta semana, la violencia y los incidentes en los estadios volvieron a estar en primera línea. Primero con los cánticos hacia Vinicius en la Copa del Rey de “¡Písalo, písalo!", el lanzamiento de botellas a Gazzaniga durante el derbi o los insultos por redes sociales por tener las uñas pintadas a Borja Iglesias. Situaciones que, según expertos, reflejan patrones de comportamiento que se repiten en muchas aficiones.

El psicólogo y coach, Carlos Marcos, recuerda con claridad una anécdota que aún le viene a la memoria: “Recuerdo una anécdota de un partido entre el Real Zaragoza y el Chelsea, hace ya unos cuantos años, en la Romareda. Los maños ganaban 3 a 0 y los aficionados ingleses se enfurecieron y la policía tuvo que intervenir con cargas importantes, creando un escenario caótico", cuenta.

Desde la grada más emblemática del Zaragoza, Marcos recuerda que los seguidores locales empezaron a cantar un clásico creado por el argentino Bilardo: “¡Písalo, písalo…!”. Esta reacción colectiva, aunque intensa, fue malinterpretada a nivel internacional, ya que “al día siguiente algún diario inglés, ponía en portada, eso del agradecimiento a la gran afición española cordial siempre, porque decían ‘Peace and Love’. Vaya, parece que no lo entendieron”, dice.

Xenofobia, racismo, homofobia y rencor

Marcos señala que este tipo de comportamientos pueden darse por múltiples motivos: “¡Ocurre en muchos campos! Por xenofobia, homofobia, por tener las uñas pintadas, por rencor... o porque simplemente no estás con tu equipo, porque fallaron en ese momento que no esperabas. Otras veces, simplemente botellas que tiran al campo o bengalas que se lanzan en un campo. Es inadmisible”, reclama. Aun así, añade: “Sí, ya lo sé, son cuatro individuos que hacen los que les viene en gana... y la lástima, es que se lo permiten los clubs!”, denuncia.

Sobre la prevención de estas conductas, Marcos defiende que hay carencias en la gestión de los clubes: “Otra cosa y aunque nunca será justificable es la falta de un asesor en los equipos sobre los jugadores para que aprendan a no provocar. Sería una figura imprescindible. Me parece espeluznante ese comportamiento”, cuenta, en referencia a lo sucedido este fin de semana. Según él, un asesor especializado ayudaría a educar a los jugadores y reducir conflictos dentro y fuera del campo.

En su análisis psicológico, Marcos explica que las aficiones siguen patrones colectivos: “Desde siempre las aficiones de los clubes de fútbol tienen patrones psicológicos bastante claros. No determinan a cada individuo, pero sí describen tendencias colectivas”. Estas dinámicas, dice, están muy vinculadas a la necesidad de pertenencia e identidad que ofrece el fútbol.

La teoría de Maslow

Refiriéndose a la teoría de Maslow, Marcos señala que “el fútbol satisface una necesidad básica de pertenencia", que decía Abraham Maslow. Partimos de la idea del ‘somos’ y no del ‘soy’. Es nuestra identidad”, cuenta. El fútbol, añade, crea un sentimiento de comunidad que puede diluir el autocontrol individual cuando las emociones se disparan.

Además, el fútbol funciona como una válvula de escape social: “Reduce la sensación de aislamiento: el aficionado se siente parte de algo más grande, y pierde el autocontrol. Y sí! El fútbol sirve para muchos como válvula social, que permite expresar emociones reprimidas, canalizar frustraciones sociales o personales”. Esto explica por qué, a veces, los incidentes pueden escalar rápidamente dentro de los estadios.

“Ojalá, que el Peace and Love fuese el predicado de los estadios, pero no, parece que fue una batalla perdida”, concluye. A pesar de los esfuerzos de muchos clubes y aficionados, los episodios de violencia y comportamiento antisocial continúan siendo un reto persistente en el fútbol profesional.