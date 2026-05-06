Los capitanes del Espanyol dan la cara: "Es la semana más importante de la temporada"

Y tras Edu Expósito el martes... cogió la palabra Pol Lozano este miércoles. Semana intensa la que se vive en el vestuario del RCD Espanyol, en la que los capitanes del equipo aparecen para dar explicaciones a la mala dinámica que atraviesa el club y que le deja al borde de la zona de descenso. Incluso se espera que este jueves comparezca en rueda de prensa Javi Puado -primer capitán- pese a estar lesionado desde hace meses y no poder ayudar desde el verde.

Mientras Expósito eligió "creer" en un mensaje publicado en redes sociales y dirigido a la afición perica, Pol Lozano aseguró que esta "es la semana más importante de la temporada". No es para menos, puesto que el Espanyol viaja a Sevilla para medirse a un rival directo en un duelo trascendental en el devenir del conjunto blanquiazul, que necesita una victoria como agua de mayo para evitar el descenso a Segunda División.

"Es la semana más importante de toda la temporada. Al final sabemos que nos estamos jugando mucho este fin de semana. Nosotros ya les ganamos aquí en casa. Sabemos dónde podemos hacerles daño. Y evidentemente sabemos que si nosotros estamos los 90 minutos concentrados, podemos sacar un resultado positivo de allí segurísimo. Dentro del vestuario estamos convencidos y vamos con determinación este fin de semana", explicó el mediocentro.

Pol Lozano, durante el último entrenamiento del equipo / RCD ESPANYOL

Insiste en que es "una final"

En declaraciones a los medios oficiales del club, Pol Lozano incluso admitió que el partido del sábado "es una final" para el Espanyol "contra un rival" que le va a "exigir mucho": "Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es tener confianza y estar a la altura del partido que tenemos este fin de semana".

Espera el vestuario blanquiazul un duelo "muy exigente, muy similar al que tuvieron contra la Real Sociedad (el Sevilla ganó el pasado lunes)". "Un campo que aprieta mucho, una afición que también aprieta, el estadio estará lleno. Y sobre todo estar concentrados los 90 minutos y tener la confianza necesaria para ir allí y ganar", apostilló.

Pol Lozano, uno de los capitanes del Espanyol / RCD ESPANYOL

Se ha visto el Espanyol inmerso en esta situación de la forma más surrealista, tras una primera vuelta magnífica: "Duele llevar tantas jornadas sin ganar, evidentemente. Y sobre todo cuando habías hecho una primera vuelta como para luchar por cosas que no son el descenso, como lo estamos haciendo ahora".

"Limpiar la mente" y... "ganar"

La clave para darle la vuelta a la mala racha, según Pol Lozano, es "limpiar la mente": "Yo creo que tenemos que saber lo que nos jugamos, con determinación. Lo que nos toca es trabajar, limpiar un poco la mente, como nos dice el míster, y sobre todo recuperar muchas cosas que en la primera vuelta hacíamos quizás incluso sin pensar. Yo creo que el camino es ese y que cuando tengamos los tres puntos seguro que tendremos esa confianza para afrontar los otros partidos".

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Porque todo el negativismo y el sufrimiento se apagaría simplemente "ganando este fin de semana". No hay más. "El fútbol es eso, el fútbol son resultados, y yo considero personalmente que es un deporte muy emocional, sobre todo en situaciones como estas. Al final tenemos que pensar en hacer un buen partido, en tener confianza en nosotros mismos, en recuperar la versión de la primera vuelta y en ganar", concluyó Pol Lozano.