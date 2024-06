Capdevila: "Si no llega a ser por la afición, el ascenso no se consigue"

Joan Capdevila (Tàrrega, 1978) representa como pocas personas la indescriptible alegría del Espanyol después de conseguir el ascenso a Primera División. El equipo blanquiazul, después de una temporada complicada como pocas, está de vuelta a una máxima categoría donde quieren estar durante mucho tiempo.

El legendario jugador perico, que ahora ejerce de Relaciones Institucionales de la entidad así como de su portavoz, repasa en SPORT la agónica temporada del equipo que ha terminado con el ascenso a Primera División de manera sufrida.

Pregunta: ¿Cómo viviste el partido contra el Oviedo? Se sufrió mucho...

Respuesta: Creo que todavía no nos hemos recuperado al 100% de la tensión, de los nervios, de lo que era el partido... Te jugabas toda la temporada en un partido, pero por suerte salió bien. Final feliz, logramos el objetivo, que no fue fácil. Lo hicimos más tarde de lo esperado, pero al final dentro de lo que cabe, el objetivo lo cumplimos y estamos de vuelta a Primera División, que es donde queremos estar por mucho tiempo.

P: ¿En el club siempre se ha confiado en que se iba a conseguir el ascenso? ¿Ha habido algún momento de duda a mitad de temporada cuando los resultados no llegaban?

R: No, el club tenía claro que el objetivo era subir. Está claro que en una temporada hay altibajos, Segunda División es muy larga. Son 42 partidos, más cuatro de playoffs porque no pudimos subir entrando los dos primeros. Hay momentos buenos, otros no tan buenos, pero el objetivo era claro, que era volver a Primera División. Lo conseguimos con el camino más largo, pero al final es lo que queda, que se consigue el objetivo. Una temporada, además, que no ha sido fácil, porque ha habido cambios de entrenadores, sabíamos que la exigencia en Segunda División es mucha y que el Espanyol ha sido uno de los rivales a batir por todos los equipos de la categoría...

Puede venir a lo mejor un entrenador con más prestigio y no lograr lo de Manolo Joan Capdevila

P: Sobre Manolo González, el club lo ha ratificado para la próxima temporada. ¿Cuál es la valoración que se hace de su gestión y cuáles son las expectativas de cara a la próxima temporada?

R: Los números son buenos, la verdad que ha conseguido el objetivo que no era fácil. Yo creo que tiene una misión que era, en este tramo final, lograr un objetivo en poco tiempo. Creo que ha logrado una cosa muy importante, que es que el vestuario creyera en él, que eso es fundamental y yo creo que una de las razones, quiero pensar, de que Manolo sea el entrenador, es que el vestuario, los jugadores crean en él. Eso es fundamental. Puede venir a lo mejor un entrenador con más prestigio y no lograr lo de Manolo. Yo creo que tiene que ser la persona idónea para que este nuevo proyecto en Primera División sea largo. Sería importante también.

P: Y de cara a la próxima temporada, hay ciertos jugadores de la plantilla que el club aún no tiene asegurada su continuidad. Estamos hablando de Braithwaite, de Joan García, entre otros... ¿Hay buenas sensaciones de cara a que puedan quedarse?

R: Bueno, hace prácticamente dos días que ha acabado la competición, después de mucho sufrimiento, muchas emociones... Ahora creo que hay cuatro o cinco jugadores que acaban contrato, que seguramente estos ya abandonarán el club. Hay otros jugadores, como Braithwaite, que tienen contrato todavía en vigor y queda mucho tiempo todavía para poder hablar con ellos, negociar con ellos y obviamente la dirección deportiva está en todo momento a ver qué pasa en estos días. Hay que tener precaución también, hay que valorarlo todo. Pero es cierto que los jugadores que tienen contrato en principio estarán el año que viene.

P: ¿El club tiene claro qué posiciones hay que reforzar?

R: La dirección deportiva ya está trabajando desde mucho tiempo, no desde ahora. Está claro que a lo mejor no es lo mismo estar en Primera que en Segunda, y ahora el hecho ya de saber que la temporada que viene estamos en Primera, pues obviamente los objetivos cambian. Hay que planificarlo ahora con Manolo, que hasta hoy no ha renovado. Hay tiempo por delante. Es un mercado que, no por el Espanyol, sino para todos los equipos, va a ser difícil. Estoy convencido de que entro estos jugadores que acaban contrato puede haber alguna salida, no lo sabemos todavía porque acaba de acabar todo esto, pero el equipo se reforzará en las posiciones que crean convenientes.

Cuando llegue el Barça, claro que intentaremos ganarles Joan Capdevila

P: La próxima temporada ya en primera contra el Barça, ¿hay ganas de volver a ver al equipo? ¿Ánimos de revancha, incluso, después de la última visita?

R: El 16 de agosto vamos a Valladolid. Eso es lo primero. Luego me estás hablando ya del Barça, que no sé ni cuándo jugamos contra el Barça, pero cuando venga ya te diré. ¿Revancha? Al Barça siempre queremos ganarle, es normal, es que es la realidad histórica de la ciudad. Pero bueno, ahora mismo de lo que se trata es de hacer una plantilla competitiva, tenemos lo más importante que es un entrenador que tiene muchas ganas, que quiere ser valiente, que quiere ser atrevido y hacer la mejor plantilla posible para empezar a competir el 16 de agosto. Creo que casi ningún equipo de Primera División tendrá la plantilla todavía cerrada en esa fecha, porque eso ha pasado siempre. Lo más importante es centrarnos desde ya en el partido de Valladolid, competir de la máxima manera posible y luego, cuando llegue el Barça, claro que sí intentaremos ganarles.

Capdevila respasó en SPORT la temporada del Espanyol / SPORT

P: De la primera plantilla del primer equipo, ¿con qué jugador te identificarías tú más?

R: Brian Oliván ha hecho una gran temporada, ha forzado mucho, tiene un compromiso brutal, es un jugador que nunca se da por vencido... No digamos que es de un nivel alto futbolístico top, pero es un jugador muy importante en el vestuario, el liderazgo ese que pueda tener en momentos difíciles, cuando se complican las cosas, ese saber estar cuando la cosa va mal, no solo cuando va bien... Sergi Gómez también, esos líderes que la gente no ve... Se nota más Braithwaite cuando marca goles, pero necesitas también gente líder en el vestuario que dé consistencia a todo esto.

P: El futuro del Espanyol en una palabra...

R: No podría con una palabra, pero sí que es cierto que tenemos que tener humildad, humildad de saber dónde estamos, que Primera División es muy exigente. Lo estamos viendo con equipos como el Sevilla que lleva dos años ahí peleando incluso por el descenso, tenemos que ser humildes, que no va a ser fácil, que tenemos que estar unidos. Necesitamos el compromiso de la afición, porque lo que hemos vivido este año. Reconozco que sin esa afición no lo hubiéramos conseguido, eso te lo aseguro.

Si no llega a ser por ese compromiso de la afición, te digo yo que el ascenso no se consigue Joan Capdevila

P: ¿Cómo ha sido de importante su papel?

R: Total. Ha acompañado al equipo en todos los desplazamientos de la temporada, yendo incluso hasta mal. Es lógico que hubiera críticas y quejas, es que es lo más normal, porque el equipo no estaba dando con la tecla, no estaba jugando bien... pero ha estado allí, cuanto más hemos necesitado. Demostraron que son una afición de categoría, los jugadores yo creo que lo vieron y dieron ese paso para superar este momento. Si no llega a ser por ese compromiso de la afición, te digo yo que no se consigue. También tienen que saber que tenemos que ser humildes, obviamente pues habrán hecho cosas bien, otras no tan bien, como es normal, hay errores, pero de lo que se trata ahora es de construir un proyecto interesante, ilusionante y poco a poco asentarnos en Primera División. Dicen que siembra y recogerás, a lo mejor estamos sembrando para que luego venga algo bonito, ojalá sea así. Me gusta que la afición sea exigente, si no te acomodas. Cuando mejor nos ha ido es cuando hemos sido humildes, que sea una afición exigente es bueno y positivo, pero hay cierto límite; no vamos a pedir ahora que ganemos la Champions, hay que ser realista también.